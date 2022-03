Automatizaci obchodních procesů i rychlý vývoj aplikací zjednoduší nová platforma

Tech Data a TD Synnex nabídne službu Power Center of Excellence, díky níž mohou partneři firmy Tech Data nabídnout svým koncovým zákazníkům díky podpoře low-code či no-code vysokorychlostní vývoj aplikací či automatizaci obchodních procesů.

Microsoft Power Platform představuje sadu nástrojů založenou na cloudové platformě Azure, která umožňuje automatizovat procesy, sestavovat řešení, analyzovat data a vytvářet virtuální agenty nebo aplikace s minimálním nebo žádným kódováním.

Power Platform Center of Excellence dovoluje lidem s malými zkušenostmi s vývojem vytvářet vlastní softwarová řešení. Zatímco tradiční vývoj nového řešení od nuly je nákladný, časově náročný a vyžaduje zapojení vysoce kvalifikovaných expertů, low-code nebo no code přístup umožňuje do vývoje zapojit i neodborníky.

„V době po pandemii rychle roste poptávka po řešeních s nízkým obsahem kódu jako rychlého a nákladově efektivního způsobu, jak nabízet aplikace a řešení k automatizaci obchodních procesů,“ tvrdí Denis Fouquet, evropský viceprezident Tech Data pro cloudová a softwarová řešení.

Podle něj je Power Center of Excellence je k dispozici všem partnerům Tech Data a jejich koncovým zákazníkům automaticky prostřednictvím funkce Power Platform Automate. Požadavek na aktivaci služby je pak předán odbornému týmu Power Center of Excellence, který službu zrealizuje.