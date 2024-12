AWS láká zákazníky do cloudu jeho snadnějším používáním

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E

AWS na konferenci re:Invent 2024 představil několik nových nástrojů a služeb pro ukládání dat, které mají uživatelům v prvé řadě usnadnit práci s nimi, ne-li je rovnou také zlevnit. Vzhledem k narůstajícím rozdílům v předních cloudových prostředích pro firmy, to může stačit. Experti novinky vesměs chválí.





„Život podnikového IT určitě usnadňují. A nejen to, měly by přinést určitou míru úspory nákladů – a to jak přímých, tak nepřímých,“ hodnotí Matt Kimball, hlavní analytik společnosti Moor Insights & Strategy. „Když se na to podíváme komplexně, AWS přináší novinky napříč celým systémem správy/ukládání dat, od jejich příjmu až po jejich užitečnost a využitelnost pro management.“

Také Brent Ellis, senior analytik společnosti Forrester, našel na novinkách mnoho zajímavého. Uvedl, že se nikoli nečekaně snaží přimět podniky, aby se přizpůsobily službám AWS, což by mělo ztížit pozdější přechod na konkurenční cloudovou platformu. „Zavazuje si vás tak AWS, nebo je to o důvěryhodném partnerství? Záleží na úhlu pohledu,“ komentuje Ellis.

Mezi klíčová oznámení patřila:

Amazon FSx Intelligent-Tiering

Jedná se o pokus AWS snížit náklady na cloud na podnikové úrovni, což má zajistit trojí úroveň úložišť založených na četnosti využívání uložených dat (pro častý přístup, pro zřídkavý přístup a pro archivaci). Oproti stávajícím řešením by mělo takové rozvrstvení dle AWS přinést úsporu až 85 %.

Úložišťový prohlížeč pro Amazon S3

Nový prohlížeč je popisován jako open source komponenta uživatelského rozhraní, kterou lze přidat do webových aplikací, a má usnadnit interakci s daty na S3.

Společnost AWS uvedla, že umožní uživatelům „procházet, nahrávat, stahovat, kopírovat a mazat data z Amazon S3 na základě jejich specifických oprávnění“. Podle společnosti AWS by to mělo vývojářům usnadnit udělování přístupu k datům, aniž by uživatelé museli znát strukturu nebo příkazy v rámci S3.

Terminály pro přenos dat

AWS začalo budovat fyzické kanceláře s vysokorychlostním připojením k AWS. Připojení nebudou tak rychlá jako ta firemní, ale pokud má například filmový producent v Los Angeles štáby, které v New Yorku vytvářejí velké datové soubory s videem, umožní jim rychlejší přesun souborů do cloudu.

Umístění prvních takových kanceláří do New Yorku a Los Angeles naznačuje zaměření právě na média/zábavní průmysl a finanční instituce.

Instance Amazon EC2 I7ie optimalizované pro ukládání dat

Nová nabídka optimalizovaná pro úložiště přináší „až 120 TB úložiště NVMe s nízkou latencí a škálovatelné procesory Intel Xeon 5. generace s frekvencí všech jader 3,2 GHz“ a podle AWS nabízí nejvyšší hustotu úložiště, která je dnes v cloudu k dispozici.

Je navrženo tak, aby podporovalo intenzivní I/O zátěže, u nichž slibuje až o 50 % nižší latenci a zároveň až o 20 % lepší poměr cena/výkon oproti stávajícím řešením.