Brno bude letos opět žít technikou

Kreativní myšlenka, plán, realizace, konstrukce a už zbývá jen trocha umění prodat svůj nápad. To vše je součástí technické soutěže BSEC (Brno Student Engineering Competition), kterou pořádá studentský spolek BEST Brno. Soutěž se letos bude konat přes noc z 22. na 23. února.

BSEC je netradiční příležitost pro studenty, kteří si chtějí zkusit vyřešit skutečné problémy, získat nové zkušenosti nebo se dozvědět více o možnostech budoucího povolání. Studenti budou pracovat ve tří nebo čtyřčlenných týmech po dobu 16 hodin na zadání tvořeném ve spolupráci s firmami, které také dodávají hodnotné ceny.

Soutěžit se bude v 5 kategoriích: Build it, Wire it, Plan it, Code it, Manage it. Jako doplňkový program je připravený Speed Dating, což je čas vyhrazený pro studenty, aby mohli obejít stánky firem a zjistit od jejich zástupců více informací o uplatnění ve firmě a případné stáži. Po dobu soutěže je k dispozici občerstvení a chill out zóna, kde studenti budou mít prostor k odpočinku.

Je to šance ukázat světu svůj potenciál!

Všechny potřebné informace o soutěži naleznete na stránkách.