České varianty Air Tagů berou trh útokem

Autor: O2

Populární lokalizační přívěsky Applu jsou na trhu už nějaký rok, ale jsou poměrně drahé. Naštěstí pro zájemce Apple pouští do ekosystému i další výrobce s levnějšími variantami.





A tak třeba právě teď začíná prodávat svůj vlastní Air Tag pod názvem O2 tag mobilní operátor O2.

Čip stačí jednoduše spárovat s Apple zařízením, připnout ho například ke klíčům, a v případě potřeby kontrolovat jeho polohu na mapě v mobilní aplikaci Apple Find My. Další O2 tagy je možné umístit do peněženky, batohu nebo do auta, zkrátka kam je potřeba.

O2 tag je certifikovaný společností Apple – je tedy plně kompatibilní s Apple zařízením. Zákazník ho může nahrát do svého iPhonu, iPadu nebo třeba sledovat jeho polohu přes macOS. Poloha čipu se ukáže bez ohledu na vzdálenost, jelikož k lokaci využívá síť všech Apple zařízení v okolí. Údaje o poloze zůstávají ale vždy zabezpečené a zcela anonymní.

Čip lze sdílet také s dalšími lidmi, navigovat k jeho přesné poloze, přehrát na něm zvuk, označit ho za ztracený a v opačném případě také oznámit nález.

Operátor nabízí jeden lokalizační čip za 499 korun, respektive 999 korun za tři kusy. Součástí balení je silikonové poutko.

Členům nového ekosystému Unity (pro zákazníky O2 a Air bank) jsou pak čipy k dispozici s výraznou slevou za 199 korun za jeden kus a 399 korun za balení se třemi kusy.

Podobný čip už dlouho nabízí i jiný česká firma Fixed. Ta nyní také uvádí na trh novinku, a to sice Fixed Tag Card.

Vypadá to jako malinko silnější platební karta, ale je to vlastně lokalizační čip, balený jako platební karta – se stejnými funkcemi jako jakýkoliv jiný lokalizační čip s podporou Apple Find My. Výhodou je tloušťka – oproti klasickému tagu se vejde místo platební karty do peněženky, a způsob nabíjení – nepotřebuje žádné výměnné knoflíkové baterie, ale jednou zhruba za tři měsíce stačí kartu bezdrátově nabít na nabíječce s podporou Qi nabíjení.

Lokalizační čip Fixed Tag Card Autor: Fixed

Karta je navíc poměrně odolná, vydrží pod vodou zhruba 30 minut, takže si ji třeba můžete vzít i na sjezd divoké řeky a najdete všechno, co vám uplave. Kartička je dražší než čip, cena se pohybuje podle prodejce od 600–900 korun za kus.

Google a Apple se sice domluvili, že propojí své vyhledávácí sítě, ale zatím to ještě zdaleka nefunguje. Takže obě zařízení fungují v rámci ekosystému Apple Find My, čili jsou vhodně jen pro majitele telefonů Apple.

Androidisti mohou lokalizační tagy jen vyhledávat pomocí aplikace Detektor sledování a zároveň si tak mohou ověřovat, jestli někdo nepoužívá Air Tagy k jejich sledování.