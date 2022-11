Český jednorožec Productboard vyhodil pětinu zaměstnanců

Hubert Palán a Daniel Hejl, Productboard Autor: Productboard

Tuzemský start-up Productboard, který relativně nedávno získal investici, která startup ohodnotila na 1,7 miliardy dolarů, výrazně přiškrtil rozvoj.

Firma, která si ještě v září najala dva nové členy nejužšího vedení (provozní ředitel (COO) Greg Strickland a finanční šéf (CFO) Sebastien Giroux), se včera rozloučila s pětinou svých zaměstnanců. Z 500 lidí ji tak opustilo 100 zaměstnanců.

Firma tak podle vyjádření svého personálního manažera reaguje na zhoršující se makroekonomickou situaci, která má dopad také na poptávku firem po novém softwaru.

„Nesmírně si vážíme práce, kterou odcházející kolegové odvedli a děláme vše pro to, abychom jim maximálně pomohli během této složité životní situace. Samozřejmostí je odstupné a pomoc při hledání nové práce, stejně tak další prostředky a pomoc, například v oblasti duševního zdraví. Loučíme se s naprosto špičkovými profesionály v oboru, a pokud někdo hledá posily do týmu, dejte nám vědět a my rádi zprostředkujeme představení,“ nabízí employer branding manager & PR v Productboardu Jiří Nečas.

Ten dále ve svém prohlášení uvádí, že se firma bohužel nachází ve složité době pro celou globální ekonomiku. V dlouhodobějším horizontu mají prý Productboard stále velmi optimistický výhled, že kategorie produktového managementu má obří potenciál.

„I přes současnou těžkou makroekonomickou situaci nadále vidíme silnou poptávku od firem, které si uvědomují, že digitalizace a nutnost uvádět na trh špičkové digitální produkty jsou zásadním klíčem k obchodnímu úspěchu v budoucnu,“ tvrdí Nečas s tím, že Productboard nadále investuje do rozvoje nástroje pro produktové manažery. „Zároveň je Productboard ve velmi silné finanční situaci na to, abychom z nadcházejícího období recese vyšli na špici celého trhu,“ plánujeJiří Nečas.