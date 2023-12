Cetin otestoval zabezpečení optického spojení proti útokům kvantovými počítači

Autor: Depositphotos

Mezi sídlem společnosti Cetin v Praze-Libni a komerčním datovým centrem v Praze-Michli byl zprovozněn optický spoj s nasazením DWDM 10 Gb/s datového toku zabezpečeného technologií Quantum Key Distribution (QKD), která spočívá ve využití kvantových vlastností světla k šifrování dat sdílených na dvou místech.

Aplikovaná technologie prozatím není ve světovém měřítku rozšířená, v souvislosti s rychlým vývojem kvantových počítačů a jejich komponent však lze očekávat značné zvýšení zájmu o tento typ bezpečnostních řešení.

Komunikace šifrovaná prostřednictvím výměny kvantových klíčů (Quantum Key Distribution) minimalizuje rizika spojená s obrovským výkonem kvantových počítačů, který jim umožňuje provedení obrovského množství pokusů o uhádnutí klíče v krátkém čase, zatímco běžné superpočítače by na to potřebovaly tisíce let.

Postupné zvyšování výkonu kvantových počítačů tak představuje značné riziko spočívající v prolomení stávajících způsobů generování klíčů používaných pro dnešní asymetrické způsoby šifrování. Komunikace šifrovaná pomocí kvantové výměny klíčů (QKD) reaguje na tato rizika a nabízí nový posun v zabezpečení.