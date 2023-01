Chcete levnou OLED televizi s Ambilightem? Teď je čas

Philips TV & Sound dal na český trh Ambiligh TV řady OLED707. Jde o nejlevnější OLED televizor s Ambilightem na trhu.

Kromě funkce osvětlení okolí televizoru nabízí tyto modely také obrazový procesor Philips P5 a podporu HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos. K dispozici je v provedení 48, 55 a 65 palců, a to za cenu od 22 990 Kč.

Ambilight TV řady OLED707 vylepšuje obraz z jakéhokoliv zdroje díky patentovanému obrazovému procesoru Philips P5 s prvky umělé inteligence. Ten je navíc doprovázen podporou HDR a dalších formátů jako HLG, Dolby Vision, HDR10 i HDR10+.

Televizor mohou využívat i hráči konzolových her, pokud budou dodržovat pravidelný cyklus čištění zbytkového obrazu. Televizory OLED707 mají nízký input lag a podporují HDMI 2.1 včetně e-ARC, VRR pro 4K od 48 Hz do 120 Hz při plné šířce pásma 48 Gb/s, plus kompatibilitu s FreeSync a G-sync.

Ambilight TV OLED707 nabízí 70W zvukový výkon. Televizor podporuje formát Dolby Atmos zajišťující prostorový zvuk a také technologii bezdrátového připojení audia DTS Play-Fi. Ta přenáší zvuk ve vysokém rozlišení s téměř nulovým zpožděním do více zařízení po celém domě nebo bytě.

O chytré funkce se stará nejnovější operační systém Android TV 11.