Co zajímá studenty místo televize?

Autor: © olly - Fotolia.com

Více než třetina studentů prakticky nesleduje televizi. Pouhá pětina si ji zapne každý den a pětina několikrát týdně. Naopak mobil je pro studenty zcela nejoblíbenějším elektronickým zařízením, denně ho využívá prakticky každý z nich. Hned za ním se umístil notebook, ten si denně zapne šest studentů z deseti.





Třetí místo pak mezi elektronickými zařízeními obsadily chytré hodinky. Vyplynulo to z průzkumu mezi tisíci studenty od 16 do 25 let, který v lednu 2024 uskutečnila společnost GTS Alive, jež mimo jiné vydává a spravuje studentské průkazy ISIC.

Zmíněné chytré hodinky jsou zajímavé tím, že jejich příznivci a odpůrci – respektive ti, kteří je ignorují – jsou rozdělení prakticky půl na půl. 40 procent studentů využívá chytré hodinky denně, 42 procent naopak nikdy.

Stolní počítače stále hrají u studentů svou roli, denně je používá čtvrtina studentů, což je více než u tabletů. Ty svou pozici ztrácejí, většina mladých lidí je používá jen výjimečně nebo vůbec. Tři čtvrtiny studentů také nepropadly herním konzolím a prakticky je nevyužívají. Více jak desetina na nich naopak hraje denně nebo několikrát týdně. Oblíbenější je však hraní na mobilu a vůbec nejvíce na počítači. Pětina studentů hry ovšem nehraje vůbec.

Jen zhruba každý desátý student pravidelně využívá čtečku elektronických knih. Ještě menší oblibu si zatím našly brýle pro virtuální realitu, které aktivně používá zhruba osm procent studentů. Naopak 83 procent studentů je nevyzkoušelo ještě nikdy.

Studenti velmi často používají elektronická zařízení pro práci související se školou – konkrétně jde o 83 procent studentů, dalších 13 procent tak činí docela často. A při práci s notebookem 60 procent mladých lidí raději používá myš než touchpad, pětina preferuje touchpad a zbytku je to jedno.

V obchodech s elektronikou včetně e-shopů studenti podle průzkumu nejčastěji nakupují různé příslušenství a telefony, dále notebooky a IT techniku a chytré produkty. Konkrétní prodejnu či e-shop si vybírají obvykle podle ceny, ale také jsou pro ně důležité ostatní služby jako například rychlá výměna, bezproblémová reklamace či doručení zdarma. Dvě třetiny studentů nakupují elektroniku častěji v e-shopech než v kamenných obchodech.

Průzkum se uskutečnil v lednu 2024 online formou mezi tisícovkou studentů středních a vysokých škol v Česku ve věku 16 až 25 let.

Jak často čeští studenti ve věku 16 až 25 let využívají jednotlivá elektronická zařízení?

Denně Několikrát týdně Několikrát měsíčně Několikrát ročně Téměř vůbec Nikdy Mobilní telefon 99,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Notebook 58,9 % 23,2 % 7,4 % 1,4 % 4,7 % 4,5 % Chytré hodinky 40,0 % 5,8 % 2,8 % 2,6 % 6,9 % 41,8 % Stolní počítač/desktop 23,8 % 14,0 % 10,5 % 5,4 % 17,0 % 29,3 % Tablet 22,2 % 10,5 % 7,6 % 5,0 % 12,8 % 41,9 % Televize 21,3 % 23,1 % 20,9 % 5,7 % 18,8 % 10,2 % Fitness náramek 14,3 % 3,2 % 1,7 % 1,6 % 8,2 % 70,9 % Herní konzole 3,4 % 8,4 % 12,9 % 10,0 % 16,2 % 49,0 % Ebook čtečka 2,8 % 3,7 % 4,9 % 5,5 % 5,9 % 77,2 % Brýle pro virtuální realitu 0,3 % 0,8 % 2,4 % 5,5 % 8,1 % 82,9 %

Zdroj: GTS Alive