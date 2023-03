GFI Software umí s AppManagerem jednotně spravovat IT

Cloudová platforma GFI AppManager poskytuje MSP a resellerům v rámci partnerské sítě GFI řešení pro správu komunikačních, bezpečnostních a síťových nástrojů z jednoho centrálního panelu. MSP poskytovatelé pak mohou nově využít jedno rozhraní pro všechny své zákazníky a řešení, které zefektivní správu infrastruktur jejich zákazníků.

Správa pokrývá veškeré detailní funkčnosti a potřeby SMB firem. Poskytovatelé MSP mohou snadno konfigurovat jakékoliv či všechna zařízení pod svou správou a zjednodušit administraci širokého spektra instalovaných řešení na různých lokacích. GFI AppManager také nabízí monitoring a notifikace v reálném čase, když MSP poskytovatelům umožňuje nastavit chybová hlášení s cílem okamžitého řešení nastalé situace. GFI AppManager poskytuje podporu různorodým IT řešením, od poštovního serveru přes archivaci až po firewall, a je plně rozšiřitelný o jednoduché API rozhraní pro podporu dalších řešení.

AppManager nabízí GFI partnerům robustní platformu pro zajišťování IT bezpečnosti, když zahrnuje proaktivní monitoring zranitelností a hrozeb zaměřených na uživatele, sítě a aplikace a pomáhá IT týmům předcházet potenciálním bezpečnostním rizikům. S funkcí GFI AppManager Radar lze s využitím technologie strojového učení automatizovat detekci a reakci na nejrůznější hrozby, takže IT týmy mohou minimalizovat rizika pro kritické systémy a aplikace.

A v neposlední řadě GFI AppManager pomáhá organizacím dodržovat předpisy typu GDPR, NIS2 a ISO27001. Poskytuje komplexní reporting a analýzy umožňující rychle identifikovat mezery v procesech a zahájit nezbytné kroky k jejich vyřešení.