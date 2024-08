Google představil novou sérii smartphonů Pixel 9

Autor: Google

Nejnovější generace chytrých telefonů a wearables Google Pixel je oficiálně dostupná v Česku. Kromě řady chytrých telefonů Pixel 9, přicházejí hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds Pro 2.





V řadě Pixel 9 jsou tři smartphony Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Všechny jsou poháněny zcela novým čipem Google Tensor G4. Telefony jsou navíc dvakrát odolnější než Pixel 8. Model Pro poprvé přichází na trh ve dvou různých velikostech: Pixel 9 Pro (6,3") a Pixel 9 Pro XL (6,8"). Kromě velikosti displeje a výkonu mají Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL stejné specifikace a funkce. Oba mají podle Googlu dosud nejlepší a nejjasnější displeje Super Actua od Googlu a navíc nový přední fotoaparát s rozlišením 42 Mpx.

Díky 6,3palcovému displeji Actua je Pixel 9 o 35 % jasnější než Pixel 8, co se týče fotoaparátu, uživatelé dostávají stejný hlavní a ultraširokoúhlý fotoaparát jako Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. U ultraširokoúhlého objektivu jde o vylepšení, a to z 12 Mpx u Pixelu 8 na 48 Mpx u Pixelu 9.

Všechny telefony Pixel 9 budou navíc držet krok s dobou – po dobu sedmi let budou dostávat aktualizace operačního systému, zabezpečení a softwarových funkcí, tzv. Pixel Drops.

Kromě hardwarových vylepšení přichází Pixel 9 Pro navíc s tarifem Google One AI Premium, který poskytuje přístup k chatbotu Gemini Advanced po dobu prvního roku bez poplatku. S tímto tarifem získají uživatelé přístup k výkonnějším AI funkcím a mohou si Gemini vyzkoušet přímo ve svých oblíbených službách, například v Gmailu či Dokumentech.

Google přidal další funkce umělé inteligence, které uživatelům pomohou pořídit lepší fotografie. Díky funkci Přidej mě (Add me) je nyní možné pořídit fotku skutečně všech, kdo na akci byli, a to včetně fotografa. A to bez nutnosti nosit s sebou stativ nebo žádat o pomoc kolemjdoucí.

Google přepracoval funkci Panorama, která umožňuje pořizovat detailní záběry – a to i při slabém osvětlení. Kouzelný editor (Magic Editor) nyní dokáže automaticky přefotit snímek, rozšířit jej, abyste získali více scény a díky oblíbené funkci Nejlepší snímek (Best Take) můžete spojením podobných fotografií získat úžasnou fotografii celé skupiny. Vyhledá buď ten nejlepší okamžik ze série vyfocených snímků nebo umožní uživateli vybrat pro každého z vyfocených ten nejlepší výraz.

Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL si můžete předobjednat již dnes za ceny od 22 990 Kč, 27 990 Kč a 30 490 Kč. Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL budou na pultech jen partnerů Googlu, kterými jsou O2, Datart a Alza.cz, a v obchodě Google Store od 22. srpna. Pixel 9 Pro se na pultech objeví v průběhu září.