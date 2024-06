HP chce zefektivnit firemní on-line schůzky pomocí nových produktů

Autor: HP

Podle odhadů společnosti Frost & Sullivan budou videokonferenční jednotky v místnostech, včetně sestav na bázi PC, zaznamenávat do roku 2028 významný růst, a to až o 20 %. Základní sada Poly Studio Base Kit G9 Plus pro schůzky přes Microsoft Teams Rooms, je novou generací zařízení, která vzešla ze spolupráce týmů zabývajících se oblastmi desktopových řešení a vzdálené spolupráce.





Jakým způsobem řešíte nebo chcete řešit implementaci umělé inteligence ve vaší firmě? Interně

Pomocí externí služby jako třeba AIaaS

Chceme využít interní i externí zdroje kombinovaně

Umělou inteligenci zatím zavádět nechceme

Obsahuje inovovaný počítač HP Mini IP PC G9 a dotykový ovladač Poly TC10, který se připojuje přímo k počítači přes ethernetový kabel s Power over Ethernet (PoE). Ve větších prostorách lze přidat více ovládacích panelů, a zajistit tak větší univerzálnost.

K počítači HP Mini IP lze připojit vybraná zařízení Poly, například video bar Poly Studio V52, která umožňují využívat zvukové a obrazové funkce řízené umělou inteligencí – Poly DirectorAI včetně funkce Poly DirectorAI Perimeter, NoiseBlockAI a Sound Reflection Reduction. Ty eliminují rušivé vlivy a zajišťují, by byli účastníci hovoru vždy v záběru.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Poly Studio G62 je videokonferenční systém určený zejména pro velké či flexibilní prostory. Díky modulárnímu designu se Poly Studio G62 snadno integruje s různými periferiemi jako jsou kamery, mikrofony a ovladače. S ohledem na udržitelnost je zařízení Poly Studio G62 vyrobeno z 80 % z recyklovaných plastů a z 20 % z recyklovaných kovů. Jeho instalace je navíc díky volitelnému magnetickému držáku velmi snadná.

Poly Studio G62 je certifikováno pro Microsoft Teams a čeká na certifikaci pro další platformy, včetně Zoom a Tencent.

Nová verze softwaru Poly VideoOS 4.3 umožní použití Poly TC8 nebo TC10 jako pokročilého ovladače pro celou místnost. Po spárování s jednotkami řady Poly Studio X nebo videokonferenčním systémem Poly Studio G62 a G7500 mohou uživatelé ovládat různá nastavení z jediného zařízení. Poly Lens podporují Poly Studio G62 i Poly Studio Base Kit G9 Plus a umožňují IT týmům vzdálenou správu všech Poly zařízení z jednoho místa.

Kromě toho je aplikace Poly Lens integrována se službou Zoom Device Management (ZDM), která poskytuje podrobné informace o stavu vybavení celé místnosti.

Základní sada Poly Studio Base Kit G9 Plus určená pro místnosti Microsoft Teams Rooms je ke koupi od června 2024 za 2 699 dolarů.