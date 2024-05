HP nabízí počítače s umělou inteligencí

Autor: HP

Na aktuální pochopitelné vlně zájmu o AI se snaží svézt všichni výrobci. Výjimkou není ani HP, které představilo hned několik modelů přenosných i stolních počítačů s podporou umělé inteligence.





Nová řada laptopů zahrnuje např:

Notebooky HP Elite 1000 Series G11: tato řada nabízí až 21 hodin výdrže. Díky využití umělé inteligence mají uživatelé až o 80 % vyšší grafický výkon, až o 38 % nižší spotřebu energie a až o 132 % rychlejší střih videa ve srovnání s předchozí generací. S technologií HP Smart Sense mění umělá inteligence výkon počítače tak, aby pracoval až o 40 % tišeji. Více než 70 % hlavních součástí obsahuje recyklované materiály, například i recyklované rybářské sítě využité na klávesnice. Sledování a návrhy údajů o napájení navíc pomáhají snižovat spotřebu energie.

Notebooky řady HP EliteBook 800 G11: nová řada je vytvořena s cílem uspokojit potřeby znalostních pracovníků, jejichž práce vyžaduje především vysoký výkon a funkce pro spolupráci. Notebooky jsou vybavené procesory Intel Core Ultra 5 a 7 nebo procesory nové generace AMD Ryzen PRO. Rámeček těchto počítačů obsahuje minimálně 75 % PCR plastů.

Notebooky řady HP EliteBook 600 G11: jsou určené pro organizace, které potřebují maximalizovat výkon a flexibilitu pro vybavení řady uživatelů v hybridních prostředích. Počítače si poradí s náročnými podnikovými aplikacemi, takže uživatelé mohou pracovat efektivně a spolehlivě. Jejich rámečky obsahují nejméně 30 % PCR plastu, kryty kláves nejméně 50 % PCR plastu.

Notebooky řady HP ProBook 400 G11: jsou určené pro hybridní práci. Nabízejí pracovní postupy s využitím AI a nezbytný výkon, a zároveň rozšiřitelné úložiště a paměť. Řada obsahuje 50 % postindustriálně recyklovaného lisovaného hliníku v šasi.

Nejnovější počítače HP Elite a Pro jsou vybavené funkcemi AI, poháněnými procesory Intel CoreUltra 5 a 7 nebo procesory nové generace AMD RyzenPRO10 s dedikovanými NPU pro řešení úloh AI s individuálním výkonem. Technologie HP Smart Sense je navržená tak, aby automaticky předvídala a přizpůsobovala se chování počítače při používání a zajišťovala nejlepší rovnováhu mezi výkonem a spotřebou.

Kromě toho zvukové technologie Poly Studio a Dynamic Voice Leveling, AI Noise Reduction a automatické rámování nabízejí vylepšenou, přirozenou interakci a spolupráci na dálku.

Počítače HP by měly být podle tvrzení výrobce také prvními, které chrání firmware proti hackerům využívajícím kvantové počítače. Jsou vybavené vylepšeným čipem HP Endpoint Security Controller (ESC), který pomáhá zajistit správu a ochranu citlivých dat. Oddělen od procesoru a operačního systému, poskytuje ESC hardwarovou platformu, která snižuje riziko narušení dat a zvyšuje produktivitu tím, že zabraňuje výpadkům.

Notebooky HP Elite a ProBook jsou vybaveny řešením HP Wolf Security for Business, jež chrání koncové uživatele bez ohledu na to, kde a jak pracují. HP také uvedlo na trh službu HP Cloud Endpoint Manager SaaS, která pomáhá IT oddělením zabezpečit koncové body před hrozbami pomocí automatizovaného monitorování a nápravy zařízení.

Ceny a dostupnost

HP ProBook 460 G11 bude na českém trhu dostupný od června 2024, za doporučenou cenu 22 490 Kč

HP EliteBook 660 G11 bude na českém trhu dostupný od června 2024, za doporučenou cenu 22 490 Kč

HP EliteBook 860 G11 bude na českém trhu dostupný od června 2024, za doporučenou cenu 34 900 Kč

HP EliteBook1040 G11 bude na českém trhu dostupný od června 2024, za doporučenou cenu 37 490 Kč