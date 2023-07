HP ukázalo nové notebooky, monitory i tiskárny

Základním modelem přenosných počítačů pro domácí použití nebo ve školním prostředí je HP 200 G10 zaměřený na poměr ceny a výkonu, vhodný pro práci doma i na cestách. Nabízí ergonomicky zpracovaný design s poměrem obrazovky k tělu přístroje 85%. Dodává se s vícejádrovými procesory Intel 13. generace Raptor Lake a s procesory AMD postavenými na architektuře Zen 2 s kódovým označením Mendocino.

Ceny těchto modelů začínají na 12 490 Kč. Pro náročnější uživatele je pak určena řada HP ProBook 400 G10. Ta nabízí vyšší odolnost, kdy zařízení splňuje testy MIL-STD 2. Díky nejnovějším procesorům Intel a AMD, dlouhé výdrži baterie a rozšiřitelné paměti i úložištím je ideální volbou pro uživatele preferující odolné řešení.

HP EliteBook 600 G10 je typ vysoce zabezpečených počítačů určených pro velké firemní zákazníky s rozmanitými možnostmi konfigurace. Je navržený tak, aby maximálně vyhovoval uživatelům, kteří pracují v hybridním módu – z domova, na cestách i v kanceláři. Cena řady 600 začíná na 20 tisících korun. Pro náročnější uživatele je pak určen HP EliteBook 800 G10 – elegantní notebook s nejnovějšími procesory Intel nebo AMD, který nabízí vysoký standard zabezpečení a možností centrální správy prostřednictvím programu Wolf Security. Poskytuje vysoký uživatelský komfort, k němuž přispívá i optimalizace výkonu a rychlá odezva, jež pomáhá u tohoto typu notebooku zajistit funkce HP Context Aware s aplikací umělé inteligence.

Dle produktových manažerů HP roste mezi uživateli obliba dotykových obrazovek a tomuto trendu vychází vstříc model HP Elite x360 1040 G10. Je to notebook typu 2v1, který nabízí flexibilitu v použití buď s klávesnicí anebo v podobě tabletu. Díky dotykovému displeji s vysokým jasem až 1000 nits, a 100% pokrytím sRGB barevného prostoru a antireflexní úpravou a snímači okolního světla je možné na něm pracovat v téměř jakýchkoli světelných podmínkách, tedy i venku.

Přístroj dokáže podle toho, kde a jak uživatel pracuje, optimalizovat svůj výkon, zvuk i obraz. Výkonnou ochranu zajišťuje nejen nástroj HP Wolf Security, ale i HP Sure View Reflect, který vytváří měděný reflexní odraz při sledování obrazovky ze strany tak, aby byla tmavá a nečitelná; To dovoluje v klidu pracovat i takových prostorech jako jsou kavárny, letiště nebo sdílená pracoviště.

Za třešničku na dortu je možné označit řadu HP DragonFly G4 –Jsou to lehké, kompaktní a flexibilní přístroje s dotykovým i s klasickým ovládáním, a s velmi precizním provedením. Stroje jsou osazeny procesorem Intel I7 13. generace, nabízí i dostatečnou úložnou kapacitu až 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSD úložiště a až 32 GB LPDDR5 RAM. Podpora WiFi 6E umožňuje vysokorychlostní připojení v pásmu 6 GHz, a k dispozici je i Bluetooth 5.3.

Pomocí ergonomického 180stupňového pantu může uživatel položit obrazovku naplocho nebo ji naklonit pod určitým úhlem. Úhlopříčka je pak 13,5 palce. Technologie HP Dynamic Audio na bázi umělé inteligence vyladí hlasový výstup a potlačí okolní hluk. To je ideální například pro videokonference nebo audio komunikaci v hlučnějším prostředí. Použity jsou reproduktory Bang & Olufsen, stejně jako audio zesilovače a duální mikrofony. Samozřejmostí je 5MP kamera s 88stupňovým zorným polem. Tomu ale odpovídá cena, která začíná na 50 000 Kč.

Nová generace HP Pavilion přináší modely Plus 14 a Aero a Aero 13. Jak již číslice napovídají jedná se modely s 13 a 14 palcovými displeji. Laptopy HP Pavilion Plus 14 patří do rodiny zařízení 2v1. Jsou vybavené výkonnými procesory – až Intel 13. generace s označením „H“. Procesory Intel 13. generace přinášejí regulaci výkonu tak aby byla maximálně prodloužena práce na baterii bez omezení potřeb uživatele. Obrazovka je typu OLED a nabízí vysoký kontrast, lepší hloubku barev a vyšší energetickou účinnost ve srovnání s tradičními obrazovkami LED.

HP Pavilion Aero 13 je ultralehký notebook s vysokým výkonem a se špičkovým displejem i zvukem. Požadovaný výkon počítače zajišťují procesory AMD řady 7000. Jedná se o nejlehčí notebook HP pro koncové uživatele, k jeho přednostem patří kvalitní displej s tenkým rámečkem až s rozlišením QHD (16:10) a antireflexní úpravou. Na baterie vydrží až 10 hodin v provozu. HP Pavilion Plus 14 je v nabídce podle konfigurace od 23 990 Kč a Pavilion Aero 13 od 21 990 Kč

Pro uživatele, kteří si oblíbili pro hraní her nebo práci s náročnou grafikou notebook nabízí HP řadu notebooků Victus 16. Tato řada je určený zejména pro mladé, kteří požadují mobilitu a zároveň vysoký výkon, zejména ve 3D. To zajišťují procesory řady Intel Core i7–13700HX nebo mobilními procesory řady AMD Ryzen 7 7840HS. Použity jsou grafické karty vybavené procesory řady Nvidia GeForce až do řady RTX 4070. Při návrhu těchto notebooků byl dbán zřetel zejména na chlazení a hlučnost. Victus nyní u vybraných modelů nabízí robustní chladicí řešení Omen Tempest od společnosti HP a také infračervený senzor, který přesně reguluje teplotu. Ceny těchto modelů začínají od 29 990 Kč.

Součástí prezentovaných novinek byly i herní monitory Omen. Ty pokrývají širokou škálu velikostí a funkcí určených k hraní na počítači nebo na konzoli, k práci, zábavě či tvorbě zábavného obsahu. Model 27k podporuje standard HDMI 2.1, který umožňuje bezproblémové hraní na konzolích nové generace.

Obsahuje také vůbec první přepínač KVM značky Omen, který prostřednictvím jedné klávesnice, monitoru a myši umožňuje ovládat více zařízení, ať už jde o počítač, notebook nebo konzoli. Omen 27k přináší také mimořádně kvalitní zážitek včetně rozlišení 4K, barevného gamutu pokrývajícího až 95 % DCI-P3, rychlé obnovovací frekvence 144 Hz a podsvícení ARGB. Modely Omen 24, Omen 27, Omen 27q, Omen 32q a Omen 32c mají standardní obnovovací frekvenci 165 Hz a Omen 27s a Omen 27qs až 240 Hz

Ceny monitorů začínají na 4200 Kč a nejlepší model – 34c je v nabídce za 9500 korun.

Na závěr prezentace byly představeny nové barevné A4 tiskárny HP Color LaserJet 4200/4300. Ty jsou určené především pro menší firmy. Nabízejí kompaktní design a rychlý oboustranný barevný tisk a skenování. Pro administrátory poskytují robustní nástroje pro správu decentralizovaných zařízení včetně integrovaného a předkonfigurovaného řešení HP Wolf Security. Tiskárny používají novou generaci udržitelného toneru HP, který umožňuje snížit spotřebu energie až o 27 % a obsahuje až o 78 % méně plastů v obalech. HP Color LaserJet 4200 jde do prodeje za cenu od 12 499 Kč včetně DPH model 4300 za cenu od 15 099 Kč včetně DPH.