IT společnosti z Aricomy se přejmenují. Zmízí třeba Komix nebo Autocont

Aricoma Group Holding zavede na trh dvě nové obchodní značky. Je to jeden z kroků, které mají vést k upevňování firemní pozice v oblasti informačních technologií. Společnosti zabývající se vývojem softwaru na zakázku vytvoří nový brand Qinshift a vyčlení se ze skupiny, jejíž ostatní firmy přijmou značku Aricoma.

Technologický pilíř skupiny KKCG se za posledních šest let rozrostl na evropského hráče v oblasti IT s ročními tržbami dosahujícími téměř 500 milionů eur (11,7 mld. Kč), jenž ve 13 společnostech zaměstnává více než 4000 odborníků. Oznámená změna umožní jednotlivým subjektům soustředit se na jejich klíčové oblasti, což by mělo vést k jejich dalšímu růstu.

„Dostali jsme se do bodu, kdy jsou naše činnosti dostatečně komplexní a rozsáhlé na to, abychom vytvořili dvě samostatné specializované společnosti,“ řekl investiční ředitel skupiny KKCG Michal Tománek, který zodpovídá za IT segment. „Věříme, že založení společnosti Qinshift a posílení původní značky Aricoma urychlí růst obou společností a pomohou naší skupině účinněji konkurovat na celosvětovém trhu.“

Qinshift spojí šest společností působících například v oblasti navrhování softwaru, vizionářského UX a UI designu či v rozvoji inovativních produktů. Vedle toho bude Qinshift poskytovat služby obchodního poradenství. Společnost se stará o různorodou klientelu, včetně velkých telekomunikačních a satelitních operátorů, finančních institucí, výrobních společností, automobilek a organizací zabývajících se mobilitou a zdravím. Pomáhá jim uspět v digitální éře.

Do konce roku 2023 se pod značku Qinshift spojí: Seavus, vývojář softwaru na zakázku zaměřený na Skandinávii; Stratiteq sídlící ve Švédsku a specializující se na analýzu dat; Cleverlance, český a slovenský lídr v oblasti služeb digitalizace podniků a také část české skupiny Komix, která se intenzivně angažuje v průmyslu automobilovém. V příštím roce se přidají: Clearcode, globální partner pro vývoj reklamního a marketingového softwaru a MusalaSoft, bulharský poskytovatel outsourcingu, jenž se zaměřuje na blue-chip zákazníky.

„Jako značka představuje Qinshift naše klíčové hodnoty – tým s vášní pro práci a výbornými vztahy se zákazníky. Pod novou značkou a identitou se spojí několik zajímavých společností z našeho portfolia, které se tak budou moci podělit o své silné stránky a tradici. S přístupem zaměřeným na člověka, souhrnnými výnosy ve výši 200 milionů eur, více než 300 klienty a 28 pobočkami po celém světě je naším cílem stát se důvěryhodným a preferovaným partnerem pro digitální transformaci,“ řekl Ludovic Gaudé, generální ředitel společnosti Qinshift.

Cílem společnosti Qinshift bude další růst v Evropě, Spojených státech amerických, severní Africe, později i v Latinské Americe a začlenění nejmodernějších AI služeb do svého rozsáhlého portfolia.

Aricoma sjednotí značky zaměřené na IT infrastrukturu, cloudové technologie, podnikové aplikace, kybernetickou bezpečnost a digitalizaci veřejného sektoru. Budou do ní patřit společnosti Autocont, regionální lídr v oblasti IT služeb; expert na kybernetickou bezpečnost AEC; vývojáři softwaru pro veřejný sektor CES EA a část společnosti Komix a odborníci na e-commerce Internet Projekt. Proces jejich postupného rebrandingu bude dokončen na konci roku.

Později budou následovat letošní akvizice – společnosti zaměřující se na SAP řešení Sabris Consulting a Consulting 4U a vývojáři softwaru pro veřejný sektor Syscom Software.