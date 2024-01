Ivan Bartoš hledá šéfa informatiky. Nabízí až 110 920 korun měsíčně

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E

Na ministerstvu pro místní rozvoj, kterému šéfuje pirátský místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš, hledají nového šéfa odboru informatiky.

Náborový inzerát visí například na síti LinkedIN, kde na něj zatím zareagovalo pět uchazečů. Ministerstvo vítězi výběrového řízení nabízí smlouvu na 5 let s platem v rozmezí 85 920 až 110 920 korun.

Ale dodává, že zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu. Odměny jsou nenárokové, zpravidla se vyplácejí 2× ročně dle objemu disponibilních finančních prostředků.

Co bude mít ředitel IT odboru mimo jiné na starosti? Jsou to následující záležitosti:

tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu;

komplexní koordinace projektů vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům;

koordinace a zabezpečování přípravy a realizace projektů Smart Administration v oblasti ICT ve spolupráci s věcně příslušnými útvary;

podílení se na zpracování návrhů řídících aktů a vnitřních organizačních předpisů v oblasti užívání a ochrany prostředků informačního systému ministerstva (dále jen „ISM“), bezpečnosti dat, bezpečnostní politiky ISM;

řešení spolupráce a uzavírání obchodních vztahů s externími dodavateli produktů, prací a služeb souvisejících s nákupem a instalací prostředků ISM, provozem, správou, servisem, údržbou a rozvojem integrovaného ISM, včetně vedení přehledu uzavřených smluv odborem informatiky;

spolupodílení se na analytických činnostech a návrhu ISM a jeho subsystému;

vykonávání koncepční a normotvorné odborné činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti informatiky při budování informačního systému ministerstva ve vazbě na informační systémy veřejné správy.

Nabízí podle vás ministerstvo adekvátní odměnu? Ano

Ne

Za to všechno mu ministerstvo nabízí:

služební poměr na dobu neurčitou s funkčním obdobím na 5 let;

plný pracovní úvazek;

místo výkonu práce Praha;

5 týdnů dovolené a 5 sick days;

pružnou pracovní dobu;

platový tarif 64.920 Kč s osobním příplatkem až 25 tis. korun a příplatkem za vedení 21 tis. korun;

příspěvek na stravování v podobě stravenek;

individuální studijní volno;

jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;

mobilní telefon;

předpokládaný nástup ihned.

Uzávěrka přihlášek je 25. ledna. Máte tedy ještě trochu času se rozhodnout, jestli to je pro vás validní nabídka.