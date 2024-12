Jak měřit pokrok v digitalizaci? Nový Globální index digitalizace přináší odpověď

Autor: Depositphotos

V době rychlých technologických změn je zásadní mít přehled o úrovni digitalizace a jejím vlivu na ekonomický růst. Index globální digitalizace (GDI) pro rok 2024, který byl vyvinut ve spolupráci International Data Corporation (IDC) a Huawei, poskytuje právě takovou perspektivu.





Hodnotí digitalizační úsilí a pokrok v 77 zemích, které rozřazuje podle vyspělosti v této oblasti do tří skupin. Na špičce jsou podle něj země jako USA, Singapur a Švédsko; Česká republika je mezi středně pokročilými státy na 31. příčce.

Index zařazuje země do tří skupin podle úrovně digitalizace: Frontrunners, Adopters a Starters. Toto rozdělení umožňuje lépe pochopit, v jaké fázi digitalizačního procesu se jednotlivé země nacházejí, a poskytuje cílené doporučení pro další rozvoj. Hlavní zjištění indexu ukazují, že vysoká úroveň ICT zralosti je spojená s vyšším HDP na obyvatele, což naznačuje, že investice do digitalizace jsou klíčové pro ekonomický růst.

Studie upozorňuje na to, že digitalizované infrastruktury nabízejí nový motor ekonomického růstu, s výrazně vyšší návratností investic ve srovnání s těmi tradičními.

„Vzhledem k dynamické povaze digitální ekonomiky a výrazným změnám v technologickém sektoru od roku 2020 jsme se rozhodli index GDI restrukturalizovat. Nyní je založený na čtyřech hlavních pilířích, které jsou považovány za nové hnací síly digitalizace,“ říká Andrew Williamson,viceprezident pro vládní záležitosti a poradce společnosti Huawei. „Prvním pilířem je dostupná konektivita, která je základem digitalizace. Druhým faktorem jsou investice do datových center, cloudových služeb či výpočetní kapacita. Třetím pilířem je využívání zelené energie jako klíčového prvku udržitelné ekonomiky a v neposlední řadě hraje roli také regulatorní a právní prostředí, které poskytuje podmínky pro digitální transformaci.“

Pro evropské země, zejména ty ve skupině Frontrunners, které již dosáhly vysoké úrovně digitální integrace a infrastruktury, studie doporučuje pokračovat ve vývoji a adopci pokročilých technologií, aby si udržely svou konkurenční pozici. Země v kategorii Adopters, mezi které patří i Česká republika, mají středně pokročilou digitalizaci a stojí před otázkou, jak efektivně přejít k další fázi digitální transformace.

Je pro ně klíčové posílit investice do vzdělávání a rozvoje dovedností, které jsou nezbytné pro podporu a využívání pokročilých technologií. Kromě toho by měly tyto země zvýšit investice do infrastruktury, jako je širokopásmový internet a cloudové technologie, aby mohly podpořit větší adopci digitálních služeb.

Postavení České republiky mezi evropskými zeměmi potvrzuje i Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2024, podle nějž se Česká republika umisťuje v průměru zemí EU. Vede si lépe než některé sousední země, ale stále zaostává za digitalizačními lídry jako je Dánsko.

V porovnání se sousedními zeměmi jako je Slovensko a Polsko si stojí dobře, zejména v integraci digitálních technologií a využívání internetových služeb občany. Dánsko je na špičce v oblastech jako je konektivita a digitální veřejné služby, což ČR poskytuje jasný cíl pro další rozvoj v těchto oblastech.