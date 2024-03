Na trh přichází smartphony Realme 12

Realme 12 Pro řady 5G jako jediný ve své třídě disponuje periskopickým teleobjektivem, což je funkce tradičně vyhrazená pro vlajkové modely kvůli vysoké ceně a technické složitosti. Fotoaparát tak nabízí 3× optický zoom, 6× zoom v senzoru a ohniskovou vzdálenost odpovídající 71 mm objektivu. Srdcem této inovace je 1/2" snímač OV64B Omnivision spojený s rozlišením 64 Mpx.





Realme 12 Pro+ 5G má navíc fotografický systém Omnifocal, což je sestava fotoaparátu nabízejícího pět úrovní bezztrátového zoomu: 0,6X, 1×, 2×, 3× a 6×. Technologie zoomu v senzoru systému zajišťuje, že kvalita obrazu zůstává nedotčená a poskytuje čistotu převyšující standardní digitální zoom. Kromě toho se tato řada může pochlubit také průkopnickým 120násobným superzoomem.

Základem tohoto systému je technologie SuperOIS, která nabízí výjimečnou stabilizaci obrazu. V kombinaci s vlajkovým snímačem Sony IMX890 v hlavním fotoaparátu umožňuje modelu realme 12 Pro+ 5G vyniknout v různých fotografických scénářích, zejména při slabém osvětlení a portrétních snímcích. Kromě toho je Realme 12 Pro vybaven 50MP hlavním fotoaparátem s velkým snímačem Sony IMX882.

Algoritmus Cinematic Bokeh oživuje akční snímky celého těla tím, že rozostřuje pozadí, díky čemuž je postava v záběru dynamičtější a převažuje. Portréty se promění a předvedou přirozený bokeh s malou hloubkou ostrosti. Algoritmus zajišťuje přirozený přechod rozostření a texturovaných světelných míst a nabízí náhledy nastavení clony v reálném čase.

Filmový portrétní režim fotoaparátu realme 12 Pro+ 5G má oříznutou ohniskovou vzdálenost odpovídající 80 mm. To pomáhá dostat fotografovaný objekt do popředí, zvýraznit strukturu obličeje a umožnit vytvoření skutečného portrétu namísto volného záběru zblízka. Funkce bokeh na optické úrovni to ještě umocňuje tím, že snižuje výskyt pozadí a zároveň zvýrazňuje přirozené tóny pleti.

Jak realme 12 Pro+ 5G, tak realme 12 Pro jsou poháněny 4nm čipy. Realme 12 Pro+ 5G je vybaven osmijádrovým 64bitovým procesorem Snapdragon 7s Gen 2 s frekvencí 2,4 GHz pro jádra Cortex-A78 a 1,95 GHz pro jádra Cortex-A55, který doplňuje grafický procesor Adreno 710. Realme 12 Pro má Snapdragon 6. generace 1 s podobnou osmijádrovou architekturou s taktovací frekvencí až 2,2 GHz u jader Cortex-A78 a 1,8 GHz u jader Cortex-A55.

Realme 12 Pro+ 5G bude k dispozici za cenu 12 499 Kč ve variantě 12GB+512GB. Cena modelu realme 12 Pro 5G bude 10 499 Kč za variantu 12+256GB.