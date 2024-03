Nothing představuje druhou generaci telefonu Phone (2a)

Autor: Nothing

Základem průhledného technotelefonu je procesor Dimensity 7200 Pro, který byl exkluzivně vyvinut ve spolupráci se společností MediaTek, poskytuje podle výrobce nejlepší výkon při optimální energetické spotřebě. Mediatek 7200 Pro je postaven na nejnovější 4nm technologii druhé generace TSMC a má zvládat jakoukoli úlohu s bezkonkurenční efektivností a vysokou rychlostí.





Ve spojení s až velkorysou 20GB operační pamětí s technologií RAM Booster zajišťuje osmijádrový procesor taktovaný až na 2,8 GHz svižný a pohotový multitasking po celý den. Nový model má tak o 13 % vyšší výkon a o 16 % lepší účinnost, než měl původní Phone, který však trpěl řadou porodních bolestí.

Výrobce zahrnul do Phone (2a) funkce jako Smart Clean, která zajištuje o 200 % větší rychlost u čtení/zápisu na uložiště při dlouhodobém používání a funkci Adaptive NTFS, díky které probíhá přenos souborů mezi telefonem a počítačem s Windows o 100 % rychleji. I přes tyto nárusty v rychlosti se podařilo snížit energetickou náročnost důležitých komponent až o 10 %.

Phone (2a) disponuje baterií o kapacitě 5 000 mAh, která telefon udrží v provozu až dva dny. Oproti Phone (1) se značně prodloužila životnost baterie a Phone (2a) tak dokáže udržet více než 90 % své kapacity baterie i po 1 000 nabíjecích cyklech – to odpovídá více než třem letům každodenního nabíjení. Baterie má také o 13 % nižší teplotu při nabíjení i používání telefonu.

Pro rychlé načerpání energie podporuje Phone (2a) 45W rychlé nabíjení, které dodá 50 % energie za 20 minut.

Pro fotografie je připravena dvojice 50MP fotoaparátů, které jsou doplněny TrueLens Enginem, řadou pokročilých výpočetních algoritmů. K nim patří i technologie Ultra XDR, která byla vyvinuta společně se společností Google a stará se o přesnější zobrazení světla a stínů na každém snímku. Ultra XDR funguje tak, že zachytí 8 snímků s různými úrovněmi expozice ve formátu RAW a poté až pětkrát upraví jas každého pixelu pro co nejvěrnější výsledek.

Přední fotoaparát s rozlišením 32 MP využívá stejný snímač jako vlajkový Phone (2). Nabídne o 27 % vyšší citlivost na světlo oproti Phone (1).

Displej je 6,7” flexibilní AMOLED displej, který umožňuje přesnou reprodukci 1,07 miliardy barev při minimální spotřebě.

Phone (2a) má taktéž nejtenčí rámečky z rodiny telefonů Nothing, které měří symetricky na všech čtyřech stranách 2,1 mm.

U Phone (2a) se díky novému umístění fotoaparátu ve středu NFC cívky vytvořilo nové poznávací znamení telefonu – takzvané „oči“. Za nimi se nachází centrum inteligence, které pohání celý telefon tak jako mozek lidské tělo. Ostatní prvky jsou rozmístěné pomocí kruhového mřížkového systému. Ten se táhne až k okrajům telefonu a vytváří tak zaoblenější rohy, které mají nyní větší poloměr.

Phone (2a) vstupuje na trh s operačním systémem Nothing OS 2.5, který je postaven na Androidu 14 a dočká se celkem tří let podpory hlavních systémových aktualizací a čtyř let čtvrtletních bezpečnostních aktualizacích.

Nového přepracování se dočkal i ikonický svítící systém Glyph na zadní straně zařízení, které si stále zachovává funkce z telefonu Phone (2), jako je Glyph Timer nebo Glyph Progress, které mohou využívat i vývojáři třetí strany pro integraci do svých aplikací. Systém světel lze detailně taktéž nastavit pro notifikace či přiřadit určitý styl blikání ke kontaktu pro snadnější rozpoznání, kdo volá.

Phone (2a) je k dispozici v černé a bílé barvě ve verzích 8 GB/128 GB a 12 GB/256 GB. Novinku si budou moci tuzemští zákazníci koupit již v úterý 12. března, a to za 7 999 korun za slabší verzi a výkonnější verze bude o tisícovku dražší.