O2 spouští internetové tarify s kyberochranou pro živnostníky a malé firmy

Autor: Depositphotos

Počet kybernetických útoků narůstá exponenciálně, každý půlrok se zdvojnásobí. Množství a intenzita kyberhrozeb neustále roste. Jen v červenci letošního roku služba O2 Security zaznamenala téměř 170 milionů internetových hrozeb, což je dosud nejvyšší naměřený počet útoků.

Chystáte v blízké době přechod vašich firemních PC na Windows 11? Už jsme tak učinili Ano, nejdéle koncem příštího roku Času dost Ne, Windows nepoužíváme/už nebudeme používat Zobraz výsledek

Kyberhrozby se netýkají jen velkých firem a institucí, ale i menších podniků a živnostníků. Hackeři se snaží nabourat do firemních počítačů, zneužít bankovní údaje, a to s jediným cílem – vylákat z nich co co nejvíce peněz nebo ukrást důvěrná data firmy i zákazníků.

„Hackeři rozesílají podnikatelům falešné faktury nebo dokonce ovládnou firemní počítače a jménem podnikatele pak rozesílají podvodné faktury. Výsledkem může být nejen velká ztráta financí a dobrého jména firmy, ale i trestní odpovědnost na straně poškozené firmy, varuje Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2.

Operátor O2 proto začal nabízet pevný internet živnostníkům a malým firmám s kyberochranou. Součástí nových internetových tarifů je sdílený Next Generation Firewall (NGFW), který má zabezpečit firemní internetové připojení před malwary, botnety, podvodnými emaily i hrozbami organizovaných hackerských skupin.

Správné nastavení a aktualizace řeší odborníci z O2 Security Expert centra, podnikatel si pouze v Moje O2 sám zvolí úroveň ochrany internetu, která mu vyhovuje. Ochrání tak všechna svá zařízení na dané internetové přípojce bez nutnosti pořizovat další vybavení nebo software.

V případě zadání například nebezpečné webové stránky, přijde zákazníkovi varování v podobě SMS zprávy a e-mailu. Pravidelně každý měsíc také dostane přehled, před jakými hrozbami byl uchráněn.

Operátor garantuje opravy poruchy do 24 hodin a dostupnosti linky minimálně 99 % času.