Olympiáda pod dohledem počítačů

Autor: IOC Newsroom/Matthew Jordan Smith

Atos otevřel Technologické operační centrum (TOC), které bude spravovat IT technologie na pařížské letní olympiádě. TOC se rozkládá na ploše 610 m² a je řídicím a kontrolním centrem pro technologie, které dohlíží na všech 63 olympijských a paralympijských soutěžních i nesoutěžních sportovišť.

Nechali byste si postavit dům robotem? Ano, pokud by to bylo levnější než se zedníky Ano, jsem nakloněn technologickým inovacím Ne, není nad flexibilitu lidské práce Neplánuji nic stavět Zobraz výsledek

TOC nasadí více než 100 serverů a 10 000 počítačů na podporu průběhu soutěží a k poskytování výsledků. Bude také také pomáhat 60 manažerům výsledků jednotlivých disciplín. Ti odpovídají za správné shromažďování a zveřejňování výkonnostních údajů a statistik v olympijském zpravodajském systému (ODS).

Atos údaje oznámí za 0,35 sekundy, aby mohly být následně zveřejněny na internetových stránkách her a v dalších médiích, s možností zobrazení na všech typech zařízení včetně stolních počítačů, chytrých telefonů a tabletů. Informační systém pro komentátory (CIS) bude například poskytovat údaje sportovním novinářům, ať už v přímém přenosu z Paříže, nebo na dálku v jejich domovské zemi.

Pařížské TOC je jedním ze tří technologických center určených pro olympijské a paralympijské hry, spolu s Centrálním technologickým operačním centrem (CTOC) v Barceloně a Integrační testovací laboratoří (ITL) v Madridu. Společnost Atos je schopna tyto tři autonomní, vzájemně se doplňující a udržitelné IT struktury replikovat, a tím snížit dopad IT na životní prostředí během olympijských a paralympijských her.