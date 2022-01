Originální projektor Samsung The Freestyle pro netradiční podmínky

Přenosné promítací a zábavní zařízení The Freestyle je v principu projektor, avšak v zajímavém designu, který nabídne obraz v libovolných podmínkách a spoustu další zábavy nejen na cestách.

Dá se používat jako projektor, chytrý reproduktor nebo zařízení pro náladové osvětlení. Hmotnost 830 gramů zaručuje snadnou mobilitu. Na rozdíl od běžných skříňových projektorů umožňuje konstrukční řešení The Freestyle otáčet zařízení až o 180 stupňů, takže dokáže promítat obraz kdekoli je potřeba – na stole, na podlaze, na stěně, nebo dokonce na stropě – a to i bez promítacího plátna.

The Freestyle je vybaven funkcemi plně automatického vyrovnávání, korekce lichoběžníkového zkreslení, automatického zaostřování až do velikosti obrazu 100 palců. Projektor je vybaven také dvojitým pasivním akustickým reproduktorem, zvuk proudí do všech směrů kolem projektoru, takže při sledovávání filmu nebude nikdo ochuzen o plnohodnotný zážitek.

The Freestyle je kromě připojení do běžné elektrické zásuvky je možné napájet také z externích baterií, které podporují standard rychlého nabíjení USB-PD s výkonem 50 W/20 V nebo vyšší a kromě toho ho lze bez dodatečné elektrické instalace nabíjet z běžné žárovkové objímky E26.

Pokud se The Freestyle zrovna nevyužívá jako projektor k streamování obsahu, může po nasazení průsvitné krytky objektivu sloužit jako zdroj náladového osvětlení. Funguje také jako chytrý reproduktor, a umí dokonce analyzovat hudbu a synchronizovat s ní vizuální efekty, které lze promítat na zeď, na podlahu nebo kamkoli jinam.

V České republice bude možné The Freestyle předobjednat od 17. ledna a začátek prodeje se očekává během února 2022.