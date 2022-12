Ostravská akvizice K2 a skupiny Sluno

K2 a Sluno měly už po léta hodně společného. Byly založeny v Ostravě, shodně v roce 1991 vsadily na oblast software, informačních technologií a zlepšování řízení procesů ve firmách. Obě jsou také stoprocentně vlastněny českými majiteli, zaměstnávají stovky lidí a dodávají svá řešení nejen českým firmám, ale v posledních letech stále častěji rozvíjejí své aktivity také v zahraničí. Spojuje je také to, že dlouhodobě vykazují velmi dobré hospodářské výsledky.

Od prvního prosince, po více než třiceti letech existence, se dvě velké ostravské společnosti propojují také majetkově. Padesátiprocentní podíl ve skupině Sluno kupuje K2, která za svůj úspěch vděčí vývoji firemních informačních systémů především pro výrobní a velkoobchodní firmy, ale v poslední letech své aktivity rozšiřuje také do segmentu e-commerce. Hlavní přínosy spojení se skupinou Sluno vidí K2 primárně v oblasti řízení skladů či nasazování robotů a rozšíření implementačních kapacit.

Novým předsedou představenstva mateřské společnosti skupiny Sluno, U & SLUNO a.s. se od prosince stává Miroslav Krupa, který dosud zastával pozici CEO této společnosti. Druhým členem představenstva pak bude CEO společnosti K2 Software Tomáš Szkandera. Dosavadní 100% vlastník a předseda představenstva Jiří Novák přechází do pozice člena dozorčí rady, ve které jej doplní člen dozorčí rady K2 CAPITAL a jednatel společnosti K2 connect solution Marek Kučera.

„Celý příběh spolupráce začal poměrně nenápadně. Hledali jsme partnery, kteří by nám byli schopni pomoci s vývojem, ale v průběhu spolupráce se ukázalo, že k sobě máme byznysově i hodnotově opravdu blízko a že se v mnoha věcech doplňujeme. Pak už byl krůček k tomu dojít k majetkovému provázání,“ říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2. Zároveň dodává, že značka Sluno bude i nadále vystupovat pod svým jménem, ale nově se stane partnerskou firmou K2.

„Když jsem se před čtyřmi lety stal předsedou představenstva Sluno, uvědomoval jsem si, že směrem do budoucna by bylo dobré mít možnost se opřít o strategického partnera. Abychom byli schopni zajišťovat další impulsy pro budoucnost firmy. Proto jsem oslovil poradenskou firmu a začali jsme společně s ní hledat potenciální partnery. Pravdou je, že K2 v tomto ohledu vždy zůstávala mimo zorné pole našich úvah. Ale po samostatné koleji se rozvinula komunikace mezi ředitelem naší společnosti Miroslavem Krupou a ředitelem K2 Software Tomášem Szkanderou, o tom, že bychom si mohli pomoci obchodně či v realizační rovině. Ukázalo se, že si v mnoha věcech rozumíme, což dalo základ i prohloubení spolupráce,“ doplňuje Jiří Novák, který od srpna roku 2021 skupinu Sluno vlastnil.

Sluno má výrazné reference zejména v retailovém prostředí. Mezi jeho zákazníky patří obchodní řetězce Albert, Makro, Tesco, Tamda, Hornbach nebo COOP. V roce 2020 pak svoji činnost rozšířili o automatizaci v podobě autonomních a RPA robotů.

„Oblast robotizace je jedna z věcí, kde je Sluno dále než my, a určitě jejich know-how v této oblasti chceme postupně začlenit i do nabídky pro naše stávající zákazníky. Ale ještě důležitější pro nás byly v celém procesu hodnoty společnosti, která se podobně jako my hodně snaží stavět firemní kulturu od lidí. I proto je pro nás v nejbližších měsících nutné dbát také na to, abychom šli pozvolnými kroky. Jsem hrdý, že se z K2 za třicet let nikdy nestal klasický korporát – a jsem přesvědčený, že je to i jeden z klíčových důvodů našeho úspěchu,“ uzavírá Luděk Vydra, většinový majitel a jeden ze zakladatelů skupiny K2, která za 31 let své existence vyrostla ve společnost s více než třemi sty zaměstnanců a ročním obratem přes půl miliardy korun.