Otevřel se další program na podporu začínajících startupistů

Projekt UpSteer vznikl jako přirozené vyústění několikaleté spolupráce Jozefa Kleina, šéfa společnosti Asseco, se startupovou komunitou v oblasti osobního mentoringu zaměřeného na různá podnikatelská témata. Za jeho vznikem stojí dlouhodobá myšlenka přivést mladé perspektivní podnikatele k pochopení komplexních principů fungování businessu.

Právě cílený rozvoj strategicko-podnikatelského myšlení a koučinku je v mnoha případech rozhodujícím faktorem životaschopnosti nebo zániku každého dobrého nápadu.

Na Slovensku, ale i v České republice máme spoustu kvalitních a cílevědomých mladých lidí, ale podpora podmínek a prostředí, ve kterém by mohli své nápady vyzkoušet a realizovat, zaostává.

„Po dlouholeté spolupráci se startupy jsme se rozhodli založit Asseco inkubátor, který bude zaměřený na vybrané Asseco business domény (Bankovnictví, Pojišťovnictví, Zdravotnictví, Utility & Industry 4.0 a specializované IT řešení). UpSteer bude propojovat teorii s praxí. Klíčem k úspěchu pro začínající startupy je schopnost převést myšlenky a nápady do ekonomicky úspěšného obchodního modelu, který bude atraktivní pro potenciální zákazníky. To znamená mít jasnou vizi, strategii a propracovaný business plán. Tím je třeba začít, ale kromě toho je to o víře, vytrvalosti, konzistentnosti a překonávání často velmi obtížných překážek. Vždy je co zlepšovat,“ sdělil při příležitosti zahájení činnosti Asseco inkubátoru Jozef Klein, CEO společnosti.

Prostřednictvím UpSteer Asseco přináší koncept, který kombinuje dlouholeté zkušenosti, rozvahu a strategické myšlení s entuziasmem, vášní a vizí začátečníka. Během sedmiměsíčního programu budou mít vybraní startupisté možnost intenzivně pracovat pod odborným vedením na svém podnikání i osobním rozvoji.