Peugeot testuje novou verzi umělé inteligence v autech

Peugeot byl je jedním z prvních výrobců automobilů, který poskytl svým zákazníkům umělou inteligenci ChatGPT 1, který byl začleněný do systému i-Cockpit a aktival se prostřednictvím hlasového asistenta „OK Peugeot“. ¨

Interakce s chatbotem ChatGPT je velmi jednoduchá a přirozená prostřednictvím palubního hlasového asistenta systému Peugeot i-Cockpit. Stačí říci „OK Peugeot“ a formulovat požadavek, načež se ChatGPT sám spustí.

ChatGPT je schopen odpovídat na širokou škálu otázek a dokáže se zapojit do konverzace. Pokud například přijedete do města, můžete ChatGPT požádat, aby vám řekl, které památky navštívit, poté aby vám povyprávěl historii těchto míst či aby vás k některé z nich navedl pomocí navigačního systému vozu. ChatGPT toho umí mnohem víc než jen odpovídat na otázky.

Dokáže zabavit cestující během dlouhé cesty. Vymýšlí například kvízy i jiné zábavné aktivity.

Peugeot teď zavádí ChatGPT do i-Cockpitu svých modelů nejnovější generace vybavených on-line navigací. Týká se to následujících modelových řad: 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 508, 508 SW, dále pak nového SUV fastbacku 3008 a později i nového modelu 5008. V rámci osobních dodávek a lehkých užitkových vozů se ChatGPT dostane do vozů Rifter, Traveller, Partner a Expert.

Všichni zákazníci značky Peugeot, kteří vlastní uvedené modely, si mohou aktivovat službu ChatGPT prostřednictvím Peugeot Service Store. Během několika málo dní se již více než 50 % zákazníků přihlásilo k využívání generativní umělé inteligence ve svém voze, a zúčastnili se tak pilotní fáze. Na základě tohoto úspěchu se Peugeot rozhodl zdvojnásobit počet zákazníků, kteří budou moci tuto službu po dobu 6 měsíců 2 bezplatně využívat (z 5 000 na 10 000).

Na konci této fáze Peugeot zohlední zpětnou vazbu uživatelů a zavede ChatGPT pro všechny majitele příslušných vozů.