Philips představil podzimní televizní novinky

Autor: TP Vision

Zcela nová série The Xtra nabízí MiniLED televizory sázející na poměr ceny a výkon. Jedním z nich je televizor PML 9008 s procesorem P5 7. generace, 120Hz WCG panelem s pokrytím 98 % DCI, světelným výkonem 1000 nitů a výkonným 40W zvukovým systémem typu 2.0.

Podpora technologií Dolby Vision a Dolby Atmos zajišťuje obraz i zvuk filmů, seriálů i her. Příznivci konzolových her jistě ocení rozhraní HDMI 2.1 s možností připojení e-ARC, podporou VRR pro obsah 4K od 48 Hz do 120 Hz při plné šířce pásma 48 Gb/s (4:4:4, 12 bitů), kompatibilitu FreeSync Premium a režimy Auto Game a Auto-Low-Latency. Nechybí ani třístranné osvětlení Ambilight. Řada 9008 se představí ve variantách s úhlopříčkami 55", 65 a 75".

Řada OLED818 rozšiřuje portfolio televizorů Philips Ambilight TV o zcela novou velikost obrazovky. Jde o první model OLED s úhlopříčkou 42", který nově doplňuje stávající úhlopříčky 48", 55", 65" a 77".

Díky novému procesoru P5 AI 7. generace nabídne řada OLED818 jak funkci Ambient Intelligence tak i technologii Super Resolution. Obrazovky s úhlopříčkou 55" a větší navíc disponují panelem OLED_EX s vysokým výkonem 1000 nitů.

Atraktivitu řady podporuje integrovaný 70W zvukový systém typu 2.1 (pouze televizory s úhlopříčkou 42" nabídnou zvukový výkon 50 W). Přesnější digitální crossover precizně řídí distribuci do dvoupásmového levého a pravého reproduktoru a speciálního zadního triple-ring basového reproduktoru, který doplňují čtyři pasivní zářiče.

OLED818 nabízí tenký bezrámečkový design obrazovky doplněný o vnější kovový rám. Většina televizorů řady OLED818 je vybavena středovým saténově matným chromovaným otočným stojanem EVO. Jedinou výjimkou je 77" model, který stojí na dvou stabilních nožičkách. I tento model má operační systém Google TV.

Vlajková loď Philips Ambilight TV, model OLED+908, bude od podzimu 2023 k dispozici v úhlopříčkách 55", 65" a 77". OLED+908 láká především na nejnovější panel META OLED, vysoký výkon procesoru P5 AI 7. generace, integrovaný zvukový systém Bowers & Wilkins a třístranný systém ambientního osvětlení Next Gen Ambilight.

Nový panel META OLED disponuje vrstvou mikročoček Micro Lens Array a algoritmem pro zvýšení jasu META. Díky tomu je jeho potenciální maximální světelný výkon až 2100 nitů. To je o 70 % více než u jeho předchůdce. Panel META OLED zároveň nabízí lepší energetickou účinnost a širší pozorovací úhly.

Procesor P5 AI 7. generace přináší vylepšenou verzi technologie Ambient Intelligence, která umožňuje v reálném čase upravovat jas, gamu a barevnou odezvu obrazovky, což zaručuje optimální výkon přizpůsobený okolním světelným podmínkám.

Minimalistický design televizoru OLED+908 se vyznačuje mimořádně tenkým, tmavým kovovým rámečkem, jenž ladí s tmavou látkovou mřížkou reproduktorů z dílny dánské značky Kvadrat a se stojanem z černého lesklého kovu. OLED+908 navíc debutuje s novým dálkovým ovladačem. Ovladač nabízí dobíjení přes rozhraní USB-C, tlačítko pro rychlé zapnutí a vypnutí ambientního podsvícení a pohybový senzor, který aktivuje podsvícení, kdykoli vezme uživatel ovladač do ruky.