Podíl žen v IT sektoru je velmi nízký a dokonce klesá

Autor: Depositphotos

Přestože se začíná prolamovat tradiční genderové rozdělení pracovních rolí, účast žen v této oblasti zůstává stále ještě relativně nízká. Pravdou však je, že právě diverzita je něco, co může v oboru jako je IT jedině prospět.

„Myslím, že u žen pořád panuje dojem, že IT je doménou mužů a nebo ještě lépe řečeno “není doménou žen”, a proto je často ani nenapadne, že by se do IT hrnuly. Začíná se to ale měnit a stále více žen nachází v IT velmi zajímavé uplatnění, říká Jana Večerková, manažerka firmy Coding Bootcamp.

Podle ní se všeobecně v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát „korporátní hry”. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, obor je baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vynachválit.

Práce v IT je jedna z nejlépe placených pozic, avšak podíl žen je méně než jedna třetina. V roce 2023 bylo zaznamenáno 26,7% žen v IT, což je za poslední dva roky o 2,1 % méně. A co hůře – více než polovina z nich hlásí nějakou formu diskriminace či sexuálního obtěžování.

Dobrou zprávou naopak je, že na nové IT pozice se přijímají ženy už v 31 % případů, což značí, že podíl zaměstnankyň by mohl postupně sílit.

Čísla vycházejí z řady studií, například od firem Statista, Builtin, TechJury, Women Tech či McKinsey and Company.