Používání umělé inteligence povede k velkému zkreslování dat, bojí se odborníci

SpolečnostProgress představila výsledky svého globálního průzkumu „Data Bias: The Hidden Risk of AI.“Průzkum pro společnost Progress provedla nezávislá výzkumná společnost Insight Avenue mezi více než 640 profesionály z oblasti obchodu a IT na výkonné a vyšší úrovni, kteří využívají data k rozhodování a používají nebo plánují používat umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) na podporu svého rozhodování. Kompletní průzkum je k dispozici zde.

Používáte umělou inteligenci při náboru nových pracovníků? Ano, v prvním předvýběru Ano, jako doplněk k dalším metodám Zkoušeli jsme to, ale neosvědčilo se to Přemýšlíme o jejím nasazení Ani náhodou Zobraz výsledek

Je známo, že předsudky jsou často dané kulturními a osobními zkušenostmi. Je proto pochopitelné, že při sběru dat a jejich použití k trénování modelů strojového učení se dědí i předsudky těch, kteří informace vytvářejí. To bývá důvodem, proč často vedou k neočekávaným a potenciálně škodlivým výsledkům. Navzdory potenciálním právním a finančním problémům spojeným se zkreslením dat však neexistují jasné zásady týkající se školení, procesů a technologií, které jsou potřebné k úspěšnému řešení této problematiky.

Průzkum ukázal, že 78 % pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v oblasti obchodu a IT se domnívá, že s rostoucím využíváním AI/ML bude problém zkreslení dat narůstat. Ale jen 13 % z nich se tímto problémem v současné době zabývá a má zavedený proces jeho vyhodnocování. Největší překážky spatřují v nedostatečném povědomí o možných chybách, v pochopení toho, jak identifikovat zkreslení, a také v nedostatku dostupných odborných zdrojů, například v přístupu k datovým specialistům.

Z průzkumu také vyplývá, že:

66 % firem očekává, že se v následujících letech bude při rozhodování více spoléhat na AI/ML.

65 % respondentů se domnívá, že se jejich firma v současnosti potýká s problematikou zkreslení dat.

77 % uvádí, že by měli pro řešení problematiky zkreslení dat dělat více.

51 % považuje za jednu z překážek při odstraňování této problematiky nedostatečné povědomí a její bagatelizaci.

„Opakované problémy se zkreslením dat mohou mít negativní dopad na činnost firmy i procesy rozhodování. Ať už mluvíme o ztrátě důvěry zákazníků, finanční dopady až po potenciální právní a etické hledisko,“ vysvětluje Jiří Mazal, Sales Director CZ/SK ve společnosti Progress. „S vědomím toho, jaký potenciál i rizika představuje oblast AI/ML, se neustále snažíme o to, aby zákazníci v Česku měli vždy v maximální možné míře k dispozici relevantní informace, které jim umožní přijímat ta nejlepší rozhodnutí a posouvat tak své podnikání kupředu.“