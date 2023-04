Pražský hotel Mandarin Oriental ušetří 60 procent elektřiny

Dalším efektem modernizace, o kterou se postarala pardubická společnost Infinity, je snížení administrativní náročnosti. O dohled všech klíčových systémů IT se tak v celém hotelu Mandarin Oriental, Prague postará jediný zaměstnanec. Díky výrazné úspoře času teď může poskytovat hotelovým hostům nadstandardní služby, jako je například pomoc s konfiguracemi jejich připojení WiFi.

Dříve musel hotel pro každý ze svých 10 systémů IT provozovat vlastní fyzický server. To kladlo vysoké časové nároky na práci administrátora i nároky na fyzický prostor v serverovně, její chlazení a samozřejmě i na spotřebu elektrické energie. Oddělený provoz jednotlivých systémů také neumožňoval dostatečnou spolehlivost. Nyní, po využití virtualizace Hyper-V na platformě Microsoft Windows Server 2012, zatím nenastal výpadek systémů ani jednou – a hotel navíc může využívat profesionální podporu IT od Infinity pomocí vzdáleného přístupu.

„Využití virtualizace nám v Mandarin Oriental, Prague přineslo úsporu víc jak poloviny času při správě serverů, vyšší dostupnost našich systémů a také nás připravilo na budoucí využití cloudových služeb,“ shrnul své pozitivní zkušenosti ředitel pro IT&T Stanislav Vyhlídka.