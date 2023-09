Předávání žezla v Toveku

Autor: Tovek

Společnost Tovek stojí před výjimečným okamžikem ve své historii a v letošním roce oslavuje 30 let působení na trhu. Zakladatelé firmy začali tuto cestu s vizí, která je spojila a umožnila jim vystoupat až na pozici předního vývojáře a dodavatele špičkové analytické platformy. Dnes, po dlouhých třech desetiletích, se rozhodli předat kormidlo mladším kolegům.

Prezident společnosti Tomáš Vejlupek vysvětluje: „Toto rozhodnutí jsme učinili s hlubokým přesvědčením, že naše společnost má potenciál dosáhnout ještě větších úspěchů. Máme plnou důvěru v naše nástupce, kteří svým elánem a novými nápady povedou naši firmu do budoucnosti. Společně jsme vytvořili něco úžasného, a teď je čas, aby nová generace převzala kormidlo a pokračovala v našem úspěšném putování.“

Současný šéf vývoje Bořivoj Kostka jeho slova potvrzuje a dodává: „Během těchto třiceti let jsme prošli mnoha výzvami a úspěchy. Díky úsilí a tvrdé práci jsme se stali tím, čím jsme dnes. Důležité ale je, že jsme si vždy pamatovali naše kořeny a hodnoty, které nás spojily na začátku. Naším cílem je zajistit, aby naše společnost zůstala inovativní a prosperující v dalších desetiletích. Věříme, že naši nástupci přinesou nové myšlenky a energii, které toto poslání posunou dále.“

Téměř dvě desítky let existence společnosti vedla zákaznickou podporu Eva Kostková. Hrála klíčovou roli v budování silného týmu tohoto oddělení. Díky praktickým odborným znalostem a dovednostem v oblasti řešení technických problémů, si získala respekt a uznání zákazníků. Nyní předává zkušenosti a know-how svému nástupci, aby Tovek mohl nadále poskytovat vynikající technickou podporu zákazníkům.

Nově se tak do vedení společnosti dostávají ti nejzkušenější zaměstnanci, kteří svojí oddaností a energií po mnoho let stále posouvali jednotlivá oddělení Toveku kupředu.

Jiří Šplíchal, který dosud vedl vývoj Tovek Tools, se stane novým šéfem celého vývoje. Jeho dlouholeté zkušenosti a vášeň pro technologii jsou klíčem k inovačnímu růstu.

Tomáš Šafařík byl dlouhou dobu výraznou tváří zákaznické podpory. Nyní se chopí vedení této důležité části společnosti.

Miroslav Nečas se doposud věnoval rozvoji obchodu. Nyní převezme vedení zahraničního obchodu. Jeho dovednosti a talent budovat dlouhodobé vztahy s partnery jsou klíčem k mezinárodnímu úspěchu.

Beze změn zůstává vedení obchodu v ČR, které řadu let úspěšně řídí Miroslav Wiedermann. Pánové Kostka a Vejlupek rovněž zůstávají ve společnosti nadále aktivní, aby byli i v nejbližších letech podporou a poradním hlasem nových šéfů.

Tomáš Vejlupek si ponechává funkci Prezidenta společnosti a Bořivoj Kostka přebírá roli výkonného ředitele a dodávají: „S těmito talenty v čele naší společnosti se těšíme na novou etapu růstu a úspěchu. Společně budeme pokračovat v naší cestě a zajistíme, že Tovek bude i nadále lídrem ve svém odvětví. Gratulujeme našim novým vedoucím a věříme, že přinesou svůj vlastní unikátní příspěvek k našemu společnému úspěchu. Děkujeme vám všem za vaši podporu a oddanost naší společnosti. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli, a jsme nadšeni tím, co přinese budoucnost.“