Překladač Google pro Android nově konverzuje i česky

Konverzační mód Překladače Google (Google Translate) byl vyvinut pro snadnější a přirozenější tlumočení rozhovoru mezi dvěma nebo více účastníky ve dvou různých jazycích. Českou frázi od nynějška stačí namluvit do mikrofonu mobilního zařízení, aplikace ji automaticky přeloží do zvoleného jazyka a nahlas přečte. Cizinec odpověď namluví ve svém jazyce, Překladač Google ji přeloží do češtiny a následně nahlas vysloví.

Služba byla začátkem roku uvedena pouze pro překlady z angličtiny do španělštiny a opačně. Nyní tento mód podporuje konverzaci ve 14 jazycích, mezi kterými je právě i čeština. Tuzemští uživatelé tak nyní mohou komunikovat nejen anglicky, německy, francouzsky, italsky, portugalsky a španělsky, ale domluví se i s obyvateli Japonska, Koreje nebo Turecka. Snáze se dorozumí i holandsky, polsky nebo rusky.

Vedle konverzačního módu je čeština podporována ve všech funkcích Překladače Google na mobilních zařízeních s Androidem. České výrazy je možné do Překladače namluvit nebo napsat. Z cizího jazyka Překladač překládá do češtiny a české výsledky nyní přečte nahlas.

Aplikace Překladače Google je také optimalizována pro různá mobilní zařízení (ale pouze s OS Android). Po najetí na ikonu lupy je možné přeložené výrazy zvětšit na celou obrazovku mobilu či tabletu a jednoduše výsledek ukázat osobě, se kterou dotyčný konverzuje.

Překlady samozřejmě nejsou dokonalé, ale na základní porozumění by měly stačit. Konverzační mód je zatím vydán v testovací alfa verzi a stále se učí. Stejně jako u Hlasového vyhledávání Google záleží na přízvuku a ruchu z okolí. V případě, že namluvená fráze obsahuje nepřesné slovo, je toto slovo možné před samotným překladem ručně opravit, případně jím rozšířit stávající slovník překladače.

Aplikaci Překladače Google (Google Translate) mohou uživatelé, stejně jako nedávno představenou českou novinku Google Goggles, zdarma stáhnout a nainstalovat z Android Marketu. Podporu dalších platforem Google zatím neoznámil, dá se proto spekulovat, že nabídnutí jeho posledních novinek pouze pro Android, je marketingovým tahem, jak svoji platformu zatraktivnit před uživateli vůči konkurenci.