Přijďte na největší IT konferenci Gopas TechEd 2024

Autor: Gopas

Již 22. ročník největší tuzemské IT konference TechEd proběhne ve dnech 21. – 23. května 2024 tradičně v Praze. Hybridní podoba umožní opět účast po celé tři dny také na online streamu. TechEd nabídne tradičně vystoupení předních odborníků české i slovenské IT scény a přehled o všem důležitém a zajímavém, co se v poslední době ve světě IT událo. Prostředí plné odborníků přinese diskuse s přednášejícími a další příležitosti pro networking.





Konference je určena pro široké spektrum profesionálů IT, od IT a databázových specialistů, přes vývojáře, bezpečnostní odborníky a všechny, kteří chtějí mít přehled o současných a budoucích trendech. V letošním roce pak v třídenním formátu nabídne 45 přednášek pětadvaceti předních českých a slovenských IT odborníků a zkušených lektorů.

„Živé účasti na konferenci a setkání s přednášejícími odborníky i kolegy z oboru se jednoznačně nic nevyrovná, navíc mají účastníci možnost zúčastnit se TechEd party. Gopas ale nabízí díky vlastní platformě plnohodnotný online TechEd. Zájemci tak mohou absolvovat celou konferenci buď live nebo komplet v on-line podobě, a navíc mají desetidenní přístup do archivu přednášek,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Odborná konference TechEd 2024 proběhne ve dnech 21. – 23. května v Premiere Cinemas Praha Hostivař. Aktuální informace o jejím programu, přednášejících a tématech postupně přibývají na oficiálních stránkách konference teched.cz.

Partnery konference jsou Interway, Synology, ALSO Czech Republic. Technologických partnerem KPCS, community partnery pak Microsoft a LLPA.

Mediálním partnerem akce je Computerworld.