Prodaná Abra Software

Majitelé velkého českého výrobce ERP řešení Abra Software prodali významný podíl ve firmě a uzavřeli strategické partnerství s investiční společností Elvaston Capital.

Společně plánují vybudovat silnou IT skupinu zaměřenou na podnikové informační systémy v regionu střední a západní Evropy. Chtějí tak jít ve stopách dalších českých firem, které se na podobnou cestu vydaly už před lety.

„Tento příběh začal před sedmi lety, kdy jsem věděl, že se Abra musí změnit. Získal jsem pro spolupráci a přivedl do firmy Moniku Vondrákovou, profesionálku na strategické budování značky. Vytvořili jsme novou vizi a strategii, kam jdeme a čeho musíme dosáhnout. Společně s Martinem Jirmannem, CEO firmy, jsme šli do hloubky produktů a služeb, a především do práce s lidmi. Byla to neskutečná dřina i jízda. Ta se nám vyplatila,” komentuje zakladatel společnosti Abra Software Jaroslav Řasa cestu, díky které Abra začala postupně přitahovat investory.

„Firma rostla, nabídky na odkup přicházely. My jsme nehledali penzi, tak jsme je s díky odmítali. Zvažovali jsme i vstup na burzu, ten nám nakonec nepřišel vhodný,” vysvětluje Řasa. Situace se změnila příchodem skupiny Elvaston.

„Bylo jasné, že se shodujeme v pohledu na budoucnost a cítili jsme, že spojení způsobí, že 1 + 1 = 3. Správnost našich kroků byla jasně oceněna i ve valuaci a my jsme nadšeni z nové spolupráce,” dodává Řasa.

„Začleněním společnosti Abra Software do naší skupiny jsme získali velmi úspěšný a dynamický technologický dům se sídlem v Praze,” říká managing Partner společnosti Elvaston Oliver Thum. „Abra Software je naší první investicí v regionu a základnou našich aktivit v České republice s cílem působení na evropských trzích.”

Společně s Elvaston Capital plánují expanzi i díky dalším akvizicím. Přitom nejde o hromadění obratu za každou cenu, ale hledání nejlepších firem se silnými lídry a týmy.

Obě strany se dohodly, že výše transakce nebude zveřejněna.