Prodané české zastoupení agentury Gartner

České zastoupení agentury Gartner změnilo majitele. Kompletní podíl ve společnosti KPC-Group prodal její 100% vlastník Oldřich Příklenk za neuvedenou cenu. Ze společnosti se tak stal Gartner Czech Republic, s.r.o.

Oldřich Příklenk, Garner Autor: Gartner

„Je to završení 21leté etapy budování Gartner zastoupení v ČR/SR/Rumunsku. Jsem velmi rád, že výsledkem je přímá akvizice. Je to ten nejlepší scénář, úžasný výsledek, a potvrzení toho, že jsme to dělali dobře a že Gartner vidí na našich trzích skvělý potenciál pro akceleraci růstu,“ uvedl na sociální síti LinkedIN Oldřich Příklenk.

Podle jeho dalšího vyjádření se ve firmě nedějí žádné další změny. Všichni pokračují ve svých pozicích a všichni do jednoho jsou nyní zaměstnanci Gartneru.

„Všechny naše aktivity jedou bez přerušení. Já jsem nově Area Vice Prezident Gartneru. Budu poprvé v životě zaměstnaný někým jiným, než sám sebou, tak se na to moc těším,“dodal Příklenk. Jeho dva hlavní cíle pro nejbližší budoucnost jsou co nejlepší „uhnízdění“ KPC v Gartneru a po úspěšné realizaci předchozího má osobní vizi vybudovat v Praze CEE hub.

„Máme skvělé prostory a infrastrukturu a jsme připraveni na akceleraci růstu. Vedle zvýšeného růstu obchodních týmů a týmů v oblasti podpory zákazníkům se otevírají příležitosti pro růst v oblastech a rolích, které Gartner dosud v regionu nedělal,“ plánuje Oldřich Příklenk.

Zastoupení Gartneru v ČR loni utržilo 146 milionů korun, se ziskem 4,1 milionu korun. Zisk v roce 2021 byl 26,7 milionu při tržbách 158 milionu.

Gartner patří mezi nejvýznamější světové výzkumné a poradenské společnosti v oblasti ICT, s jejich studiemi se ostatně můžete často setkávat nejen na webu Computerworldu, ale i na stránkách našeho časopisu.