Průzkum: Jak Češi využívají domácí tiskárny

Mají Češi a Češky v dnešní digitální době vůbec potřebu mít doma vlastní tiskárnu? K čemu ji používají a jak často? A co generace Z –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jsou jim tiskárny k něčemu dobré? Společnost HP zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK.





Ukazuje se, že 3/4 respondentů a respondentek ve věku 15–⁠⁠⁠⁠⁠⁠65 let vlastní domácí tiskárnu. Překvapivě nejvyšší procento respondentů, kteří uvedli, že doma tiskárnu mají, je z generace Z. Tiskárny lidé nejčastěji využívají k tisku pracovních a osobních dokumentů nebo podkladů do školy.

„Chceme mít co nejpřesnější informace o tom, co naši zákazníci potřebují,“ vysvětluje důvody vzniku průzkumu Marek Sojak, marketingový a komunikační manager společnosti HP v ČR.

„Potvrdili jsme si, že valná většina lidí domácí tiskárnu buď má, nebo ji alespoň chce. Čtvrtina dotázaných dokonce tiskne několikrát týdně nebo denně. I v dnešní době je tiskárna důležitým pomocníkem při práci z domova, studiu, ale i při trávení času s dětmi. Pouze necelá desetina dotázaných nám tvrdila, že tiskárnu nechce a nevyužije,“ dodává Marek Sojak.

Kolik lidí má doma tiskárnu

Exkluzivní průzkum společnosti HP se dotazoval 604 respondentů a respondentek ve věku 15–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠65 let z celého Česka. Výsledky průzkumu ukazují, že 75 % dotazovaných má doma tiskárnu a dalších více než 16 % by tiskárnu uvítalo. Pouhých 9 % respondentů pro tiskárnu nemá využití a nechce ji.

Nejvyšší podíl „vlastníků“ domácích tiskáren je v generaci Z: ve věkové skupině do 27 let má doma tiskárnu 83 % dotazovaných. Poměrně vyrovnané je zastoupení „vlastníků“ tiskáren v dalších věkových skupinách – mezi mileniály (narození 1981–1996) je to 71 %, v generaci X (narození 1965–1980) 76 % a v generaci Boomers (narození do roku 1964) 76 %.

Otázka: Máte doma tiskárnu? Jaký typ? Autor: HP

Jak lidé domácí tiskárny používají

Respondenti využívají domácí tiskárny nejčastěji k tisku pracovních dokumentů (téměř 50 %) nebo podkladů do školy pro sebe nebo své děti (30 %). Generace Z tvoří nejpočetnější zastoupení těch, kteří tisk využívají k pracovním a studijním účelům.

Fotografie doma tiskne pouhých 16 % všech dotazovaných a 15 % s pomocí tiskárny připravuje dětem podklady pro hru nebo tvoření. Fotografie si doma nejčastěji tisknou mileniálové, stejně jako podklady pro hraní a tvoření s dětmi.

Na 75 % dotázaných používá tiskárnu minimálně jednou měsíčně, celá čtvrtina pak tiskne alespoň několikrát týdně. Jen 13 % prakticky tiskárnu nepoužívá.