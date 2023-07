Samsung představil nový skládací telefon Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5 je menší z dvou představených telefonů, s několika inovacemi oproti předchozímu modelu. Okénko Flex Window je nově téměř 4× větší než u předchozí generace a nabízí řadu nových funkcí a možností.

Mimo jiné je možné si vzhled displeje přizpůsobit, na výběr jsou rámečky nebo třeba různé digitální i analogové hodinové ciferníky, které můžou mimo jiné odpovídat ciferníkům, které má uživatel nastavené na hodinkách Galaxy Watch6. Ke Galaxy Z Flip5 si lze pořídit nový designový kryt Flipsuit s výměnnou NFC kartou, což možnosti personalizace ještě rozšiřuje.

Koupili jste si letos smarthphone? Ano, dražší než minule Ano, stejně drahý jako minule Ano, ale levnější než minule Ne, ale letos nákup plánuji Letos žádný smartphone kupovat nebudu Zobraz výsledek

V okénku Flex Window se můžou rychle a snadno zobrazit nejrůznější užitečné informace. Díky widgetům jsou k dispozici předpověď počasí, ovládací prvky k audiopřehrávači nebo třeba poslední kurzy akcií v miniaplikaci Google Finance.

Všechny miniaplikace si lze zobrazit a přepínat mezi nimi dotykem displeje v režimu Multi Widget View. V zavřeném stavu lze rovněž číst upozornění a dostat se k rychlému nastavení Wi-Fi nebo Bluetooth. Můžete také procházet seznam hovorů a odpovědět na ty nepřijaté, případně předem přednastavených replik odpovídat na textové zprávy. K dispozici jsou ale také kompletní QWERTY klávesnice či historie konverzací.

Větší bratr Galaxy Z Fold patří k rodině pracovních nikoliv designových telefonů jako Flip. Tomu odpovídá i velký displej, který vznikne otevřením telefonu a bohatá funkční výbava, která se od funkcí jako Multi Window nebo App Continuity postupně vyvinula až k sofistikovaným nástrojům, mezi nimiž nechybí Taskbar čili pracovní lišta, možnost přesouvat a kopírovat jednotlivé soubory nebo optimalizace aplikací třetích stran.

Ve třetí generaci v roce 2021 se představila verze S Pen (Fold), kterou vývojáři v současné podobě doladili tak, aby se na Galaxy Z Fold5 psalo snadno. Tyto i jiné funkce a vlastnosti přijdou při práci v terénu opravdu vhod, uživatelé zvládnou i těžké úkoly prakticky kdekoli na světě.

Vylepšená lišta Taskbar umožňuje rychle přepínat mezi často používanými aplikacemi. Nyní se na ní zobrazí až čtyři nedávno používané programy. Nově funguje i přesouvání souborů obouruč, třeba při pohybu se soubory z displeje na displej. Stačí třeba jedním prstem podržet obrázek v galerii a druhým otevřít aplikaci s poznámkami, do které fotografii přesunete. Díky vyskakovacím oknům lze zase nechat aplikaci běžet na pozadí a používat ji pouze v případě potřeby – takhle můžete třeba sledovat videoklip, a přitom si o něm povídat s kamarády. Když někdo napíše, okno se zprávou samo vyskočí po straně displeje.

Nová tenčí a kompaktnější verze S Pen (Fold) výrazně usnadňuje pořizování poznámek a zápisků v reálném čase, navíc se lépe vejde do kapsy. Ochranné pouzdro s perem S Pen má téměř stejnou tloušťku jako běžné pouzdro pro Fold a navíc je k dispozici v řadě barevných a stylových variant.

Když máte na telefonu hlavní displej s úhlopříčkou 7,6 palce neboli 19,3 cm, dá se v terénu či na cestách dělat opravdu leccos – třeba sledovat filmy či videa na šířku i na výšku. Maximální jas displeje narostl víc než o 30 % na hodnotu 1750 nit, takže je obraz jasně viditelný i za prudkého slunce.

Smartphone navíc obsahuje procesor Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

U Galaxy Z Flip5 jsou na výběr následující barevné varianty: zelená, grafitová, béžová a fialová. Kromě toho je k dispozici řada příslušenství, například průhledný kryt s odnímatelným úchytem na příslušenství, zadní kryt z eko kůže, designový kryt FlipSuit nebo praktický silikonový kryt s držákem na prst.

Galaxy Z Fold5 se bude prodávat v modré, černé, šedé a béžové (pouze na eshopu výrobce). Mezi příslušenství patří opět – ochranné pouzdro s perem S Pen, průhledný kryt s odnímatelným úchytem na příslušenství, zadní kryt z eko kůže nebo ochranný kryt se stojánkem a poutkem.

Mobilní telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5 lze v České republice předobjednávat ode dneška, v obchodech budou dostupné od 11. srpna 2023.

Zákazníci, kteří si v období od 26. 7. do 10. 8. (včetně) nebo do vyprodání zásob zakoupí telefony Galaxy Z Flip5 nebo Galaxy Z Fold5, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu modelu s kapacitou nižší. Zájemci můžou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a k výkupní ceně navíc získat výkupní bonus ve výši 3 500 Kč v případě koupě Galaxy Z Flip5 a 5 000 Kč při nákupu Galaxy Z Fold5. K výše uvedeným bonusům získají zákazníci při nákupu nových modelů do 31. 8. pojištění Samsung Care+ na 1 rok zdarma (nutná registrace).

Dostupné barvy, velikosti úložiště a doporučené maloobchodní ceny

MODEL VELIKOST ÚLOŽIŠTĚ BARVY DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA ZAHAJOVACÍ NABÍDKA „VYŠŠÍ PAMĚŤ ZA NIŽŠÍ“ DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA PO SLEVĚ (26. 7.-10. 8. 2023) Galaxy Z Flip5 8 + 256 GB šedá*, zelená fialová, béžová 28 499 Kč - 8 + 512 GB 30 999 Kč 28 499 Kč Galaxy Z Fold5 12 + 256 GB šedá*, černá, modrá, béžová 44 999 Kč - 12 + 512 GB 47 999 Kč 44 999 Kč 12 + 1 TB** černá, modrá, béžová 53 999 Kč 47 999 Kč

* exkluzivně v e-shopu samsung.cz

** exkluzivně v e-shopu samsung.cz a ve značkových prodejnách Samsung