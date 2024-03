Seyfor s novým programem pro účetní kanceláře

Autor: Depositphotos

Dnes vstupuje na český trh nový účetní program Evala, který má být moderním nástrojem 21. století pro všechny účetní. Za vývojem Evaly stojí brněnská společnost Seyfor.





Cesta od původního prototypu k finální verzi programu trvala čtyři roky, na vývoji Evaly pracovala zhruba třicítka lidí. Ambice nového produktu je jasná a zřetelná – nahradit systémy, které se v současné době v České republice využívají.

„Většina účetních programů na českém trhu vznikla jako obecná sada nástrojů pro malé a střední firmy. My jsme se s Evalou naopak zaměřili na podnikání účetních kanceláří a snažili jsme se vytvořit program tak, aby řešil problémy, se kterými se externí účetní potýkají. Ať už to jsou složité integrace dalších nástrojů, nebo problematická komunikace se zákazníkem,“ popisuje Jan Štacha, zakladatel účetního programu Evala.

V rámci vývoje bylo klíčové brzké kontaktování budoucích zákazníků, a tak tým kolem Jana Štachy často vyrážel přímo do účetních kanceláří, aby získal dokonalý přehled o každodenní pracovní rutině této profese.

„Navštívili jsme asi třicet kanceláří po celé republice, kde nás zajímalo především to, co účetní v dnešní době trápí a jak by podle nich měl vypadat ideální účetní program,“ říká Štacha.

Jeho tým pak vybral několik testovacích kanceláří pro spolupráci. Ta spočívala ve vedení reálné účetní agendy v prototypu účetního programu Evala a paralelně také ve stávajícím softwaru.

„Za účetními jsme jezdili prakticky každý týden, porovnávali jsme jejich zkušenosti a získávali cennou zpětnou vazbu. Především díky nim jsme Evalu dokázali dotáhnout do uživatelsky příjemné podoby, kterou po nás lidé z praxe požadovali,“ potvrzuje Štacha s tím, že spolupráce s vybranými účetními bude pokračovat i nadále.