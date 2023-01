Snazší vytváření UI slibují vývojářské nástroje Progressu

Autor: (c) Fenton - Fotolia.com

Nové verze produktů Telerik a Kendo UI, podle výrobce nejvýkonnějších dostupných knihoven pro vývoj aplikací pro rozhraní .NET a JavaScript, ohlásil Progress.

Vývojářům nabízejí rozšířené možnosti přizpůsobení a přístupnosti napříč všemi knihovnami obou řešení, což jim umožňuje vytvářet sofistikovaná uživatelská rozhraní.

Nedávno uvedený nástroj pro snadnou implementaci designu do komponent uživatelského rozhraní – ThemeBuilder Pro – zase rozšiřuje svou sadu funkcí o nové možnosti jako jsou vlastní písma, ikony písem nebo metrické proměnné, což usnadňuje jednodušší implementaci UI komponent bez použití CSS.

Vylepšení a nových komponent pro vývoj webových, mobilních a desktopových aplikací pro rozhraní .NET v rámci knihoven uživatelských rozhraní se dočkala také řešení Telerik UI for ASP.NET MVC, Telerik UI for ASP.NET Core, Telerik UI for ASP.NET Ajax, Telerik UI for Xamarin, Telerik UI for WPF, Telerik UI for WinForms a Telerik UI for WinUI.

Kendo UI for Angular, KendoReact, Kendo UI for Vue a Kendo UI for jQuery zahrnují téměř 15 nových komponent, funkcí a vylepšení Data Grid. K dispozici je nově také podpora pro Angular 15.