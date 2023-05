Staň se ajťákem se státním příspěvkem 50 000 korun

Autor: Depositphotos

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo nový projekt podporující vzdělávání. Počítačová škola Gopas se toho hned chytila a obratem připravila speciální nabídku „Jsem v kurzu“.

Gopas v tomto režimu nabízí 300 druhů kurzů – od MS Office, prezentačních dovedností, grafiky, přes mnoho variant programování až po školení etického hackingu či Power BI. Využít tuto možnost tak může jak ten, kdo chce prohloubit IT dovednosti, tak úplný začátečník, který se potřebuje naučit s kancelářskými balíky Office, Word či PowerPoint. MPSV v rámci tohoto projektu zaplatí 82 % ceny kurzu, a to až do výše 50 000 Kč. Jednoduše tuto příležitost může využít každý: nabídka je určena pro zaměstnance, podnikatele, studenty, ale i pro ty, kdo jsou na rodičovské dovolené.

„Dotované kurzy IT vzdělávání nabízíme úplně každému. Je to podle mého názoru výborná příležitost, jak si zvýšit vzdělání a udržet krok s rychlým vývojem na poli IT, což je důležité, aby člověk v současném světě uspěl,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas a dodává: „Při ceně kurzu 50 000 Kč tak 41 000 Kč zaplatí stát a zájemce doplatí pouhých 9 000 Kč. Což je pobídka, kterou by byla škoda nevyužít.“

Vše probíhá tak, že si zájemce na webu uradprace.cz vybere kurz, přihlásí se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplní a odešle přihlášku. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídí on-line a nemusí na pobočku Úřadu práce osobně. O všem je pak průběžně informován do mailu nebo v účtu na portálu MPSV.

Vzdělávání v dynamickém oboru IT je o to důležitější, když nastává doba, kdy lidé změní svou profesi i vícekrát za život. Situace, kdy absolvent po dokončení střední nebo vysoké školy nastoupí do firmy, kde bude zastávat stále stejnou práci až do důchodu, případně kariérně poroste na základě rostoucích zkušeností, už není obvyklá.

Stále více lidí v průběhu své kariéry zcela změní svou profesi. Ať už kvůli potřebě změny nebo vlivem vnějších okolností. Náplň práce se ale s rozvojem digitalizace mění i těm, kteří zůstávají u své profese – musejí se učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce. A to bude stále obvyklejší.