T-Mobile vám chce doma nebo ve firmě poštelovat Wi-Fi

Operátor T-Mobile spouští novou službu Magenta Wi-Fi, což má být jakási domácí Wi-Fi založená na inteligentní mesh síti.





Autor: T-Mobile

Jak to funguje? Domů nebo do firmy k vám přijde technik T-Mobilu a naistaluje podle potřeby mesh zařízení tak, aby byl na místě signál úplně všude. Pro zákazníky s již fungující službou Fiber nebo Cable Internet je připraven jednoduchý postup samoinstalace v aplikaci Můj T-Mobile.

Čili vlastně to není nic, co by člověk nezvládl sám po nákupu nějakých mesh zařízení třeba nějakého TP-Linku, který jsme zkoušeli.

T-Mobile v rámci služby Magenta Wi-Fi dodává modem a zařízení mesh značky Sercomm s podporou Wi-Fi 6. Inteligentní algoritmus automaticky optimalizuje parametry domácí Wi-Fi sítě a hledá si volné kanály pro omezení rušení od okolních sítí.

Samozřejmě to není zadarmo. Nemovitost do 60 m2 (malý byt) vyjde na 109 korun měsíčně k tarifům Fiber nebo Cable Internet, nemovitost do 100 m2 (větší byt) na 139 měsíčně k tarifům Fiber nebo Cable Internet a nemovitost od 100 m2 (dům) už 169 Kč měsíčně k tarifům Fiber nebo Cable Internet.

Od 15. srpna navíc mohou zájemci o internetové připojení s rychlostí 1 000 Mb/s využít časově omezenou nabídku za 199 Kč měsíčně na dobu jednoho roku.