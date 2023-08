TP-Link představil ultratenký dvoupásmový Wi-Fi 6 extender

Nový ultratenký Wi-Fi 6 extender AX3000 spolupracuje s jakýmkoliv routerem, aby se bezproblémově připojil ke existující Wi-Fi síti a její signál významně rozšířil a posílil.

To vše ve standardu Wi-Fi 6, který je navržen tak, aby i při vysoké zátěži zvládal obsloužit větší množství zařízení včetně produktů chytré domácnosti při gigabitových rychlostech 2402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

Kompaktní rozměry extenderu, v nichž hraje hlavní roli šířka pouhých 8 mm, doplňují čisté minimalistické linie a zaoblené rohy. Na přední straně je umístěno WPS tlačítko s LED indikátorem a na spodní straně pak naleznete napájecí port USB-C. Archer Air E5 je jednoduchý nejen na provoz, ale i na instalaci. Lze jej snadno umístit na stěnu pomocí 3M pásky nebo plastového držáku.

Vestavěné chytré antény používají inteligentní algoritmy, jejichž primární funkcí je detekce umístění zařízení, která se připojují k síti a přepínají na optimální anténní pole. Tak je zajištěn stabilní signál i ve více podlažních domech. Čtyři integrované FEM moduly tento signál ještě více posilují.

Současně díky technologii Beamforming extender detekuje pohybující se zařízení a soustředí sílu signálu jejich směrem, a to i do hůře dosažitelných míst. Archer Air E5 podporuje standard EasyMesh, který umožňuje s kompatibilním Wi-Fi routerem vytvořit jednotnou síť s jedním názvem, heslem a výhodami, co přináší Mesh technologie.

Takové řešení se hodí ve větších prostorech nebo všude tam, kde je nutné dostat kvalitní signál, třeba i na zahradu.