TP-Link zrychluje domácí Wi-Fi s mesh systémem

Nový Wi-Fi Mesh systém AX3000 Deco X50 je vhodný pro pokrytí celé domácnosti. Patří totiž k výkonnějším z mesh systémů značky TP-Link, a to mimo jiné i díky podpoře standardu Wi-Fi 6 (802.11ax).

Dvoupásmová sítí navýší celkovou rychlost připojení na 3 000 Mbps a to ve čtyřech souběžných datových tocích, které zajišťují nižší latenci. Rychlost ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz činí 574 Mbps, v 5GHz pásmu pak 2 402 Mbps.

V prodeji jsou balení jednoho, dvou nebo tří přístupových bodů, přičemž poslední varianta je vhodná pro prostory až do 600 metrů čtverečních, případně pro stavby s čtyřmi až šesti místnostmi.

Mesh systém TP-Link Deco X50 disponuje umělou inteligencí, která zajišťuje inteligentní analýzu síťového prostředí pro ideální pokrytí Wi-Fi. To tak bude přímo přizpůsobeno konkrétním potřebám domácnosti.

K síti lze prostřednictvím Mesh systému Deco X50 připojit až 150 koncových zařízení bez kompromisů v rychlosti, a to hlavně díky využití technologií jako OFDMA a MU-MIMO. Tímto způsobem je zajištěna vyšší kapacita a efektivita na místech s vysokou hustotou uživatelů. Každý z nich může plnohodnotně streamovat a hrát on line hry, aniž by zažíval výpadky. Už samotný standard Wi-Fi 6 přináší čistší a silnější signál.

K hardwaru nabízí TP-Linku i bezpečnostní technologii TP Link HomeShield, která přináší vyspělé funkce pro ochranu sítě a zařízení IoT. K těm patří ochrana sítě, rodičovská kontrola, technologie QoS (Quality of Service) i ucelené přehledy.