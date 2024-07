Trh veřejného cloudu obsadilo pět firem, příjmy jim rostou o miliardy

Autor: CIO.cz s využitím DALL-E

Podle společnosti Gartner vzrostl celosvětový trh s infrastrukturou jako služba (IaaS) v roce 2023 o 16,2 % a dosáhl celkové hodnoty 140 miliard dolarů oproti 120 miliardám v roce 2022. První místo na trhu IaaS si v roce 2023 udržel Amazon, následovaný společnostmi Microsoft, Google, Alibaba a Huawei.





„Cloudové technologie jsou i nadále významným disruptorem podnikání," uvedl Sid Nag, viceprezident analytické společnosti Gartner. „To by mělo i do budoucna vést k exponenciálnímu růstu, přičemž tyto nabídky budou podněcovány investicemi do generativní umělé inteligence (GenAI) pro letošek a další roky.“

Loni představovalo pět největších poskytovatelů IaaS 82 % trhu. Na celosvětovém trhu IaaS nadále vedl Amazon s tržbami ve výši 54,6 miliardy USD a 39% podílem na trhu, následovaná Microsoftem s 23% podílem na trhu. Google se s růstem 26,3 % v roce 2023 posunul na třetí místo s 8,2% podílem na trhu. Alibaba si zajistila čtvrté místo se 7,9% podílem na trhu.

„Vzhledem k tomu, že poskytovatelé hyperscale infrastruktury pokračují v růstu svých nabídek IaaS ve stínu GenAI, měli bychom být svědky růstu i v dalších oblastech, jako je software jako služba (SaaS) a platforma jako služba (PaaS). IaaS je příliv, který zvedá všechny lodě,“ řekl Nag. GenAI začíná mít vliv na růst cloudových trhů, ačkoli růst způsobený AI byl v roce 2023 malý.

„Cloud je základním a škálovatelným substrátem potřebným k tomu, aby se GenAI stala realitou. Mezi segmenty, které začínají zaznamenávat dopady GenAI, patří IaaS, kde trénink modelů AI spotřebovává zdroje IaaS, a SaaS, kde se funkce GenAI začínají začleňovat do aplikací SaaS,“ řekl Nag. „Poptávka po kapacitě na trzích veřejného cloudu se v důsledku toho již prudce zvýšila a bude se zvyšovat až do roku 2028. V nejbližší době bude růst příjmů z AI v porovnání s celkovým trhem veřejných cloudů malý.“