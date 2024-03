V každé druhé neotevřené datové schránce je zpráva od exekutora nebo finančního úřadu

Autor: Depositphotos

Stát od ledna 2023 povinně zřídil datovou schránku více než dvěma milionům živnostníků, spolků, nadací a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Podle údajů České pošty však k aktivnímu využívání svých datových schránek do této chvíle nepřistoupilo více než 450 tisíc lidí.





A právě pro ty může neotevřená datovka znamenat vážné komplikace. V každé druhé neotevřené datové schránce jsou totiž dopisy od finančního úřadu nebo exekutora, vyplývá ze statistik odesílatelů zpráv do datových schránek.

Většina příjemců svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu.

Největší část „nových“ držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Přihlásit se do ní mohou na webových stránkách mojedatovaschránka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem nebo skrze Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů.

Zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí 10 dní od přijetí, kdy zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce.

Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.