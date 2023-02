Veeam uhradí svým klientům až 5 milionů dolarů v případě úspěšného ransomwarového útoku

Autor: Veeam

Nové řešení Veeam Data Platform splňuje tři klíčové požadavky na udržení firem v provozu: zabezpečení dat, obnovu dat a svobodu zálohování a používání dat odkudkoli bez omezení na jednu platformu nebo cloud. Novinka zahrnuje Veeam Backup & Replication (VBR) v12 s více než 500 nových funkcí a vylepšení a poskytuje bezpečné zálohování a rychlé, spolehlivé obnovení dat, které udrží firmy v provozu.

V podobě Veeam Data Platform spojuje Veeam své nejnovější funkce do jediného robustního řešení, které je nabízeno ve třech edicích na ochranu cloudových, virtuálních, fyzických, SaaS a Kubernetes aplikací v komplexních a stále se rozšiřujících prostředích IT a v době rostoucího množství výzev v podobě výpadků, chyb či ransomwaru, kterým každá organizace čelí.

Na výhody Veeam Data Platform jsme se zeptali Martina Štětky, regionálního ředitele Veeamu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Novinka mimo jiné slibuje ve své třídě nejlepší bezpečné zálohování a rychlou, spolehlivou obnovu dat, které udrží firmy v provozu. Na jaké přednosti Veeam Data Platform byste v oblasti bezpečnosti zejména poukázal?

V dnešním světě musí všechno začít zabezpečením, protože kybernetičtí útočníci jsou neúprosní. Potvrzují to i výsledky zprávy Veeam Data Protection Trends Report 2023, ve které východoevropské organizace uvedly, že 39 % celého souboru jejich produkčních dat bylo úspěšně zašifrováno nebo zničeno a pouze 55 % zašifrovaných či zničených dat bylo možné obnovit. Vzhledem k tomu, že prostředí IT jsou stále složitější, je spolehlivé a flexibilní end-to-end řešení klíčové pro podporu jakéhokoli scénáře IT bez ohledu na to, kde se data nacházejí.

Veeam Data Platform poskytuje rozšířené možnosti ochrany proti ransomwaru a velké množství nových funkcí, které pomohou organizacím zabránit ztrátě kritických dat nyní i v budoucnu. Zmínil bych také schopnost nejrychlejší reakce na ransomwarový útok díky identifikaci, upozorněním a obnově pouze čistých dat, včetně automatizace a osvědčené orchestrace obnovy pro všechny úlohy.

I podpora zero-trust řešení využívající vícefaktorové ověřování (MFA), servisní účty bez hesla (gMSA) pro systém Windows nebo jednorázová pověření pro systém Linux, či podpora prostředí s vynuceným použitím autentizačního protokolu Kerberos a IPv6, jsou dalšími prostředky, jak zvyšujeme celkovou odolnost IT.

Hlavní vlastností, kterou v souvislosti s Veeam Data Platform uvádíte, je „svoboda dat“. Co si pod tím mají zákazníci představit?

Veeam Data Platform jsme navrhli s ohledem na preference zákazníků, nijak naše zákazníky neomezujeme v tom smyslu, že jim dáváme svobodu volby, aby se vyhnuli závislosti na dodavateli nebo technologii a vybrali si řešení, které nejlépe vyhovuje jejich konkrétním potřebám.

Zákazníci si mohou vybrat jimi preferovanou možnost ukládání dat, zatímco my chráníme jejich zálohy v lokálních objektových úložištích širokého ekosystému partnerů, včetně záloh lokalit na okrajích sítě přímo v cloudových objektových úložištích. V konečném důsledku tedy poskytujeme jednotnou ochranu dat a aplikací v jakémkoliv cloudovém, virtuálním, fyzickém, SaaS a Kubernetes prostředí v rámci jediné platformy.

Filozofii svobody odpovídá i možnost výběru ze tří edic Veeam Data Platform, ze kterých mohou zákazníci volit. Jaké je jejich základní členění?

Veeam Data Platform adresuje tři základní požadavky na udržení firem v provozu, kterými jsou zabezpečení a obnova dat, zmíněná svoboda zálohování a možnost používat dat odkudkoli bez omezení na jednu platformu nebo cloud. Všechny tři edice obsahují technologie Veeam Backup and Replication a hlavní funkce pro okamžité obnovení, bezpečné zálohování a mobilitu ve více cloudech. Edice Advanced a Premium poskytují vyspělé funkce pro zvýšení odolnosti včetně monitorování v reálném čase, analýzy a automatické nápravy, zatímco edice Premium přidává plně automatizovaný proces obnovy dat a testování.

Zákazníci s edicí Premium mají navíc nárok i na záruku Veeam Ransomware Warranty, která pokrývá náklady na obnovu dat až do výše 5 milionů dolarů v případě úspěšného ransomwarového útoku.