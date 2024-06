Volejte a datujte s O2 celé léto zadarmo

Autor: © lassedesignen - Fotolia.com

Operátor O2 umožní celé léto vyzkoušet si jeho služby zdarma. Tarif Neo+ Bronzový na zkoušku si bude možné objednat od 6. do 30. června 2024 nebo do odvolání ze strany O2. Testovací období poběží do 1. 9. 2024.

Tarif lze objednat pouze na webu O2 nebo v aplikaci Moje O2. Tarif na zkoušku si budete moc užívat do 1.9. za 0 Kč.

„Na základě měření zákaznické spokojenosti IPSOS je O2 5G síť dlouhodobě hodnocena jako nejlepší a potvrzují to i nejnovější letošní výsledky. Z výzkumu vyplývá, že lidé vnímají jako nejrychlejší a nejlepší 5G síť operátora O2. Proto dáváme i zákazníkům jiných operátorů možnost otestovat výhody O2 5G sítě na vlastní kůži, a to po celé léto zdarma,“ vysvětluje ředitelka segmentu mobilních služeb společnosti O2 Silvia Cieslarová.

S tarifem na zkoušku NEO+ Bronzový si tak po celé léto můžete zdarma vyzkoušet 12 GB dat doma i v zóně EU, Neomezená volání a SMS a 5× Data naplno. To je balíček, který po zapnutí nabízí jednodenní čerpání neomezených dat. Jen je potřeba si na konci zkušebního období dát pozor a rozhodnout se, zda si tarif ponecháte nebo ne.

V případě zájmu si pak můžete od 2. září tarif platit za zvýhodněnou cenu 599 Kč.