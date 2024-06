Vyzkoušeli jsme: Elektronická čtečka knih Kobo Clara Colour

Nenápadné zařízení Kobo Clara Colour skrývá řadu užitečných funkcí, které možná v konečném důsledku oceníte.

Od čtečky e-knih především očekáváte, že si v ni budete moci číst knihy, a to poměrně dlouho bez nabíjení. Clara Cobo splňuje první požadavek bez problémů, druhý s výhradami, ale je to proto, že k tomu nabízí řadu dalších funkcí, které prostě nějakou energii z baterií stojí.

Čtečka má totiž barevný displej, jehož význam si osobně moc vysoko necením, protože já si chci číst, a ne si prohlížet barevné obrázky. Ale zase dcera je ještě ve věku, kdy si ráda v knize prohlédne i ilustrace. Takže vlastně nakonec barevný displej proč ne.

Kobo Clara Colour nabízí také podsvícení displeje, což je klíčová záležitost, pokud si chcete číst ve tmě a nechcete přitom rozsvěcet lampičku. Podsvícení se energeticky náročné, ale prostě potřebné. Vhodným doplňkem je funkce ComfortLight PRO, kterou lze nastavit do režimu automatického snižování modrého světla v průběhu dne, pro menší zátěž pro oči. Systém předního osvětlení zase směřuje paprsky světla na stránku, nikoli do očí, aby bylo čtení co nejpohodlnější, volitelný tmavý režim je další možností, jak ulevit od únavy očí.

Lidem s horším zrakem usnadní čtení možnost nastavovaní vlastní velikosti fontu, aby se obešli třeba bez brýlí.

Pak taky energii spotřebovává Wi-Fi, ale to se dá při nepoužívání vypnout – potřebujete ho vlastně jen na synchronizaci nebo stažení nových zakoupených knih.

Při nějaké optimalizaci, ale zároveň při zachování komfortu, lze udržet Clara Cobo v provozu bez nabíjení nějakých 14 dní – při rozumné délce čtení. Čtete-li román denně, bude to určitě výrazně méně.

Pokud nečtete, ale rádi posloucháte audio knihy, i tady má pro vás čtečka řešení. Nemá reproduktory, ale má Bluetooth skrz nějž dovede posílat obsah audioknih třeba do sluchátek nebo reproduktorů.

Čtečka je napojena na vlastní e-shop s knihami Kobo.com, kde se dají pořídit knihy primárně v anglickém jazyce, ale na publikace v češtině také narazíte. Ceny začínají na zhruba 60 korunách a stoupají rychle nahoru za novinky knižního trhu.

Kromě toho si můžete do čtečky nahrát vlastní obsah – 6“ čtečka má paměť na zhruba až 12 000 knih nebo 75 audioknih, pro které je k dispozici celkem 16 GB prostoru. E-reader zvládá nejrůznější formáty, včetně těch jako PDF, Pub, Mobi nebo RTF.

Kobo Clara Colour si můžete vzít bez obav do vany nebo do sprchy, dokonce i na šnorchlování, neboť mají stupeň krytí IPX8 – a tedy vydrží až hodinu pod vodou v hloubce až dvou metrů.

V našem testu měla čtečka i praktické pouzdro, které se dalo poskládat do různých tvarů a nahradilo tak stojánek, o který knihu můžete opřít na stole. Není to nutné, protože je to poměrně malé kompaktní zařízení, jehož držení vás neunaví více než četba klasické knihy.

Bez obalu stojí čtečka tři a půl tisíce korun.