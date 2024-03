Vyzkoušeli jsme: herní notebook HP Omen Transcend 16

Autor: HP

Rádi hrajete videohry na počítači, nemáte na to moc času ani vlastně moc místa, kde byste mohli doma rozložit velký stolní počítač s veškerou parádou?





Je pro vás herní laptop alternativou k hernímu PC či konzoli? Hraju jen na laptopu

Na PC nedám dopustit

Zlatá konzole

Hry nehraju

Řešením může být herní notebook, je skladnější, dokonce i s jistými omezeními přenosný, a přitom dostatečně výkonný, abyste si užili nejnovější počítačové hry, aniž byste vyháněli rodinu od televize, protože si potřebujete pustit konzoli.

Herní notebook můžete v klidu vybalit na jídelním stole, protože už k němu potřebujete jen sluchátka a trochu prostoru na myš. A hrát a hrát a hrát, dokud vás to bude bavit.

Jedním z takových herních notebooků je HP Omen Transcend 16, který jsme měli příležitost vyzkoušet. První, co zaujalo při rozbalení, že jeho součástí jsou i pohodlná bezdrátová sluchátka HyperX – herní značky, kterou HP akvírovalo a poměrně zdatně integrovalo do své nabídky.

Po zapnutí vás zase překvapí podsvícená klávesnice, která ještě zvýrazňuje klasický herní čtyřhmat kláves ASDW. Ale není to žádný cirkus pro děti, který na dálku křičí – hej, jsem tu jenom pro zábavu.

Omen 16 je docela velký a těžký laptop, na to abyste ho každý den někam nosili, ale převézt si ho třeba někam na víkend, není zase takový problém. Ono i ve větším batohu se dá docela rozumně přenášet, ale moc pohodlné to není. Určitě to není počítač do kabelky.

Ostatně ani na baterii v herním módu nevydrží dlouho fungovat, ale není se co divit. Je to vlastně taková bestie zabalená v docela nenápadném hávu.

V testovaném modelu jsme měli k dispozici Intel Core i7–13700HX, 32 GB operační paměti, 2TB SSD a… chvíle napětí… grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4070. HP Omen 16 má takový výkon, že nejde ani nabíjet prostřednictvím USB-C portu a vyžaduje vlastní nabíječku o výkonu 230 W. Za to se odvděčí výkonem dostačujícím na hraní libovolných her v krásných detailech.

K tomu se váže i kvalitní displej, kterému velmi prospívá matné provedení – daní za to pak samozřejmě je absence dotykového ovládání.

Ale abych jen nechválil, HP Omen 16 není bezchybný. Chápu, že nabízí monstrózní výkon, ale opravdu nejde to větrání vyřešit jinak? Hluk vycházející z počítače je skutečně veliký, a hlavně výdechy větráků jsou v horní boční pravé hraně, takže pravákům foukají přímo na ruku s myší. Stačí chvilka hraní a máte pocit, že si opékáte ruku v horkovzdušné troubě. Je to asi důsledek toho, že Transcend není zase tak tlustý jako jiné herní laptopy, a tudíž musí potřebné chlazení kompenzovat trochu jinak.

Druhá věc – černá barva laptopu, jako vypadá to skvěle, ale spodní hrana na levé straně, kde má člověk opřenou ruku s hodinkami, se velmi rychle ošoupe na stříbrný podklad.

Ale zase aspoň to vypadá, že ten laptop opravu používáte a nedali jste 45 000 korun bez daně jen za to, abyste měli herní notebook na ozdobu. Ano, HP Omen 16 Transcend není levný stroj. Ale taky to není slabá mašinka na textové dokumenty.