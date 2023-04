Vyzkoušeli jsme: laserovou tiskárnu HP LaserJet

Tiskárny HP jsou na trhu desítky let a vypadá to, že už na nich není moc co zlepšovat. Ale není to zcela pravda. Přesvědčila nás o tom nová řada multifunkcí řady 3102. Jde o stroj určený jak pro domácí použití, tak pro kancelářský provoz, protože její provozní zatížení může být až 50 tisíc stran. Konkrétně testovaný model byl HP LaserJet Pro MFP3102fdwe.

Jak multifunkce v sobě spojuje tiskárnu, skener, kopírku a fax. Pracuje s formátem papíru A4 nebo menším a je vybavena zásobníkem s kapacitou 250 listů. Tisk je jedno nebo oboustranný. Jeho rychlost je až 33 stran za minutu při rozlišení 600×600dpi nebo ve vysokém rozlišení 1200×1200dpi. Skener potom disponuje automatickým podavačem dokumentů a pracuje opět s maximálním rozlišením 1200×1200dpi. Dokumenty umí uložit buď do e-mailu, do síťové složky nebo na USB jednotku. Formát snímků je pak JPG, TIFF, XPS, nebo PDF, PDF/A. Pro komunikaci pak slouží buď síťové rozhraní Ethernet (LAN) 10/100 nebo bezdrátový WiFi adaptér 802.11b/g/n

Zařízení podporuje tisk jak z Windows 7, 10 a 11 a dále z macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey. Nezapomíná se ani na uživatele Linuxu a mobilních zařízení s Androidem a iOS. Ve Windows se pro tisk používá aplikace HP Smart a na počítačích Apple pak Apple AirPrint. Je zde také možnost přímého bezdrátového tisku HP WiFi Direct.

HP+

Tato známka označuje tiskárny s rozšířenými funkcemi cloudové konfigurace a provozu. Díky nim je pak možné spravovat, a sledovat stav zařízení v prostředí webového prohlížeče a to odkudkoliv. To je výhodné zejména pro menší firmy, které nemají vlastní správce sítě, a je tak možné dohled nad zařízením svěřit externímu správci. Při prvním zapnutí je třeba připojit tiskárnu k internetu a vytvořit účet na portálu hpsmart.com. Následně se tiskárna aktivuje a propojí s účtem. Administrátorovi pak dovoluje spravovat zařízení, přidávat uživatele, kontrolovat jeho stav a vzdáleně provádět případné změny. Cloudová služba se také stará o aktualizace firmwaru tiskárny.

Opět úspora času pro administrátora a vyšší bezpečnost. Pro náročnější uživatele je tu pak možnost využít rozšířené služby a to jak při tisku, tak při skenování. Ty dovolují editaci dokumentů nebo správu úložišť odkud se tiskne, nebo kam se ukládají naskenované dokumenty. Zejména v kombinaci s mobilním telefonem jsou tyto možnosti vhodné pro zaměstnance na cestách.

Další vlastností, nebo chcete-li podmínkou je nutnost používat v těchto zařízeních pouze originální tonery. Někomu to jistě přijde jako neetické, ale nutno uznat, že velké množství výrobců alternativních tonerů si s kvalitou příliš hlavu neláme a po pár nákupech uživatel zjistí, že tiskárna je nenávratně poškozena a úspora za toner se prodražila. Ale HP nabízí i jiné modelové řady které dovolují používat i tonery od jiných výrobců, takže kdo preferuje tuto možnost tak ji může využít. Ideou HP+ je spolehlivý a jednoduchý provoz tiskárny.

K tomu přispívá i další služba HP Instant Ink. Po další registraci, kterou si tuto funkci aktivujete, máte garanci, že nebudete nikdy bez toneru. Tiskárna sama hlásí jeho stav a automaticky si objedná náhradní. Ten uživateli přijde před vyčerpáním stávajícího, takže je vždy po ruce rezerva. Tuto službu je možné kdykoliv zrušit, a není povinná.

Bezpečnost je v dnešní době středem pozornosti a nevyhýbá se ani tiskárnám. Výrobce proto přináší službu HP Wolf Pro Security. Ta sleduje nastavení tiskárny a v případě nesprávné konfigurace uživatele upozorní.

Na tiskárny v programu HP+ je pak poskytována záruka 3 roky, oproti běžné dvouleté.

Naše zkušenost z používání této tiskárny je pozitivní. Nabízí vše, co dnešní uživatel při běžném kancelářském tisku očekává. Bonusem je vzdálená správa i možnost tisku prakticky odkudkoliv. Stejně jako podpora tisku z mobilních zařízení, která se dnes používají stále intenzivněji i pro pracovní úkoly. A menší firmy jistě ocení automatickou dodávku tonerů a odběr prázdných kazet.

Tiskárna HP LaserJet Pro MFP3102fdwe je nabízena za cenu 8499Kč.