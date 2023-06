Vyzkoušeli jsme: Nabíječku CubeNest S5D0

Autor: Cubenest

Přenosných zařízení s sebou nosíme hodně – mobil, počítač, hodinky, sluchátka jen pro začátek. A bez čeho se všechny gadgety neobejdou?

Džus, šťáva, nebo prostě elektřina. Klíčová podmínka. Přesně! A jak ji do všech těch zařízení nacpat rychle a s minimálními nároky na množství dalších zařízení?

Odpovědí jsou víceportové rychlobíječky, které sázejí na technologii GaN (gallium nitride). Galium-nitrid (GaN) je polovodičový materiál složený z galia (Ga) a dusíku (N). Materiál má několik unikátních vlastností, které ho činí ideálním kandidátem pro širokou škálu aplikací, zejména v oblasti energetiky a elektroniky.

Jedním z klíčových aspektů GaN je jeho schopnost pracovat s vysokými napětími, frekvencemi a teplotami. Zatímco křemíkové tranzistory mají tendenci selhávat při vyšších napětích a teplotách, GaN tranzistory jsou schopny fungovat efektivně i při extrémních podmínkách. To znamená, že zařízení s GaN technologií mohou být menší, lehčí a účinnější než jejich křemíkové protějšky.

Výhody GaN nabíječek: 1. Rychlost nabíjení: Díky vyšší účinnosti GaN polovodičů mohou nabíječky s touto technologií nabíjet zařízení rychleji než klasické nabíječky. 2. Menší a lehčí: GaN materiál umožňuje výrobu menších a lehčích nabíječek. 3. Energetická účinnost: GaN nabíječky jsou energeticky účinnější než tradiční nabíječky, což znamená, že spotřebovávají méně energie při nabíjení zařízení. 4. Nižší teploty: Vzhledem k vyšší účinnosti GaN polovodiče se při práci méně zahřívají, což snižuje riziko poškozené elektroniky.

A proto se začaly GaN nabíječky objevovat na trhu. Jednu z nich – CubeNest S5D0 jsme v redakci vyzkoušeli. Adaptér je zhruba velikosti tlustější krabičky od cigaret s váhou necelých 350 gramů, je tedy dost mobilní.

Poměrně malé zařízení disponuje pěti porty – tři moderní USB-C a dva klasické USB-A. Každý z USB-C portů je schopný dodávat do zařízení (pokud to samotné zařízení a kabel umožňují) až 100 W, USB-A porty pak až 60 W. Samozřejmě pokud je do nabíječky zapojeno jedno zařízení.

Když připojíte zařízení více, dostupný výkon nabíječky pro jedno připojené zařízení klesá, avšak celkem dovede nabíječka dodat 140 W do všech připojených zařízení. Třeba v kombinaci dvou využitých portů USB-C se energie dělí 95/45 W. Při obsazení 1× USB-C a 2× USB-A to pak je 100/12/12.

Je třeba upozornit, že řada výrobců mobilních telefonů využívá pro své rychlonabíjení nejrůznější proprietární protokoly a tedy ne všechny telefony budou umět s touto nabíječkou pracovat. Ale pokud váš telefon zvládá jeden z těchto protokolů (PD 3.0, PD2.0, PPS QC4.0+, QC3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1), jste za vodou.

Na rozdíl od některých jiných podobných nabíječek nemá CubeNest displej se zobrazením nabíjecího výkonu pro každý port, ale jen pro celkový výdej. Oplátkou je ale mnohem menší, což třeba já ocením spíš než informaci, kolika watty teď nabíjím mobil a kolika telefon.

Součástí nabíječky je i klasický 1,5 metru dlouhý dvoupinový AC kabel, který zvyšuje praktičnost nabíječky prodloužením dosahu od zásuvky. A pro stolní nikoliv cestovní použití i stojánek pro pohodlné umístění nabíječky na pracovním stole nebo v kanceláři. A nakonec tu najdete i 100 W USB-C na USB-C kabel o délce jednoho metru, který nabídne využít výkon nabíječky v maximální míře.

Protože nejde o žádný no name výrobek z čínského e-shopu, adaptér nabízí i spolehlivou tepelnou, přepěťovou, proudovou a zkratovou ochranou pro maximální bezpečnost.

Cena není nejnižší – 2399 korun včetně DPH, ale je za to opravdu hodně muziky. Kdo by chtěl rychlonabíjení a nechce vytahovat z kapsy tolik peněz, může zvolit ekonomičtější variantu za 950 korun CubeNest PD GaN Adaptér, který však nabízí jen tři porty a maximálně 65 W.