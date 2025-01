Vyzkoušeli jsme: powerbanka Sandberg Handwarmer

Autor: Sandberg

Je to asi jediná powerbanka na světě, u které její zahřátí neznamená předzvěst hrozícího výbuchu. Zahřátí je totiž její hlavní přednost a vlastnost.





Powerbanka Sandberg HandWarmer má poměrně ergonomický design, na svoji kapacitu je možná trochu větší, ale není to nic tragického. Přesto je poměrně kompaktní (zhruba do dlaně) a snadno ji strčíte do kapsy u bundy nebo do tašky. Jen je těžší než jiné, jednoúčelové powerbanky stejné kapacity.

Hladké hliníkové pouzdro působí robustně, a přitom lehce a zaoblené hrany zvyšují pohodlí při používání. K dispozici je v metalických provedeních, takže má prémiový vzhled, který doplňuje praktičnost.

Powerbanka má jednoduché tlačítkové rozhraní spolu s LED indikátorem, který zobrazuje úroveň zahřívání i zbývající kapacitu baterie. K tomu navíc i LED světlo. Celkově kvalita provedení vzbuzuje důvěru – zdá se být dostatečně odolná, aby přežila občasný pád, i když bych to nedoporučoval záměrně testovat.

S kapacitou baterie 10 000 mAh spadá tato power banka do střední kategorie. Klasický mobil nabije dvakrát až skoro třikrát, což je pro intenzivní denní používání více než dostatečné. Výstup USB-C zajišťuje konzistentní nabíjení a podporuje standardní rychlosti nabíjení. Není to nejrychlejší nabíječka na trhu, ale vzhledem ke své velikosti a multifunkčnosti svou práci odvede.

Kde powerbanka Sandberg HandWarmer Powerbank září, je její všestrannost. Chybí jí sice pokročilé funkce, jako je rychlé nabíjení nebo více portů (je tady jen 1× USB-A a 1× USB-C), ale vynahrazuje to spolehlivým výkonem, přidanou užitečností funkce ohřevu, svítilny a vodotěsností.

Hlavním tahákem powerbanky je právě její funkce ohřívače rukou. Díky čtyřem nastavitelným úrovním ohřevu se zařízení rychle zahřeje (během několika sekund) a dosáhne maximální teploty 55 °C. Na nejnižší stupeň powerbanka hřeje okolo 35–40 stupňů, což je příjemná udržovací teplota, která navíc zaručí nejdelší – až osmihodinovou výdrž. Teplo je rovnoměrně rozloženo po celém hliníkovém povrchu.

Jednou z obav může být bezpečnost, právě při ohřevu, výrobce Sandberg proto do powerbanky integroval několik ochranných prvků, včetně ochrany proti přehřátí a zkratu. Takže by žádné nebezpečí hrozit nemělo.